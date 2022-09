Die Beerdigung von Queen Elizabeth II. war teuer – so richtig teuer

Mehrere Tage dauerte die Trauerfeier von Queen Elizabeth II. in London. Doch was hat der Abschied von der Monarchin die Briten gekostet?

Der Trauerzug für Queen Elizabeth II. – das sind die Bilder

Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. im schottischen Balmoral. Es folgten elf Tage Ausnahmezustand in Grossbritannien. Es gab Trauerzüge, Mahnwachen, der Sarg der Königin wurde über Tage hinweg aufgebahrt, damit sich das Volk von seiner Queen verabschieden kann. Nicht nur die Feierlichkeiten, sondern auch das Drumherum hat den britischen Steuerzahler viel Geld gekostet. Wie viel, wird jetzt erst bekannt. Die Kosten gehen in die Milliarden.

So viel hat das Begräbnis der Queen gekostet

Die britische Wirtschaftszeitung «The Economist Times» wird konkret: Das Blatt schätzt die Kosten für das Begräbnis und die Krönung auf sechs Milliarden Pfund, umgerechnet etwa 6.87 Milliarden Euro.

Wie die «New York Post» berichtet, soll alleine der Tag der Beerdigung mehr als 7.5 Millionen Euro gekostet haben. Es handelt sich somit um die teuerste eintägige Operation in der britischen Geschichte, wie ein früherer Sicherheitsbeamter dem Blatt erklärt. Mi5, Mi6 und Secret Service hätten im gesamten Stadtgebiet Beamte im Einsatz gehabt. Von Polizisten auf der Strasse über verdeckte Ermittler bis zu Scharfschützen auf Dächern.

Zum Vergleich: Die Beerdigung von Königin Elizabeth 2002 kostete lediglich umgerechnet rund 6.2 Millionen Euro. Die Beisetzung von Prinzessin Diana im Jahr 1997 mit drei bis fünf Millionen Euro aus. Die Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate kostete 2011 7.2 Millionen Euro.

