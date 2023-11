Menschen gehen in Niederlanden gegen Wilders auf die Strasse

Zudem fordert die PVV darin ein Verbot von Islamschulen, des Korans und von Moscheen sowie einen Kopftuch-Bann für Regierungsgebäude. Ausserdem strebt Wilders' Partei an, in einem «verpflichtenden Referendum» über den Ausstieg der Niederlande aus der EU abstimmen zu lassen.

Bei der Parlamentswahl am Mittwoch hatte Wilders' PVV 37 von 150 Parlamentssitzen erreicht und wurde somit stärkste Kraft in der Volksvertretung. Dem Land steht jedoch vermutlich eine komplizierte Regierungsbildung vor, da Wilders' mögliche Koalitionspartner es bisher ausschliessen, seine Juniorpartner zu werden.

Nach dem Sieg der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders bei der Parlamentswahl sind in den Niederlanden hunderte Menschen aus Protest auf die Strasse gegangen. In Utrecht folgten etwa tausend Menschen dem Aufruf mehrerer linker Parteien zu einer Demonstration unter dem Motto «Ihr seid nicht allein». In Amsterdam fand ein ähnlicher Protestzug statt.

Der Erfolg von Geert Wilders ist ein weiteres Warnsignal für Europa

Ob Geert Wilders in den Niederlanden eine Regierung bilden kann, ist alles andere als sicher. Sein Wahlsieg aber verdeutlicht die Sprengkraft des Themas Migration.

Einmal mehr sind viele in Europa geschockt. Die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders hat bei den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch das mit Abstand beste Ergebnis erzielt. Obwohl sie in den Meinungsumfragen stark aufgeholt hatte, übertraf sie mit vermutlich 37 der 150 Sitze im Parlament die eigenen Erwartungen.