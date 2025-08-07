Nach der Zoll-PK des Bundesrats: Diese Massnahmen fordern die Schweizer Parteien

Inhaltsverzeichnis SVP FDP Grüne SP Mitte

SVP

Die SVP teilt heftig gegen den Bundesrat aus. «Ganz offensichtlich sind der Bundesrat und seine Diplomaten nicht in der Lage, die Interessen der Schweiz zu wahren», heisst es in einer Medienmitteilung.

SVP-Chef Marcel Dettling. Bild: keystone

Gründe für Trumps hohe Zölle sieht die grösste Partei der Schweiz viele. Als angebliche Ursache nennt die SVP die «verantwortungslose und arrogante Haltung von Mitte-links». Geschadet habe wohl auch die Forderung von Aussenminister Ignazio Cassis nach einer Zweistaatenlösung im Nahen Osten.

Als Massnahmen fordert die SVP nun folgende Punkte:

Aufhebung des Bundesratsbeschlusses, nur noch maximal 10 Prozent der Rüstungsgüter in den USA zu kaufen

Aussetzung der OECD-Mindeststeuer

Senkung der Energiepreise durch die inländische Produktion von bezahlbarem und zuverlässigem Strom

Keine einseitige Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Lohnabgaben ohne Gesamtsanierungskonzept der AHV

Keine weitere Belastung durch die CO2-Verordnung

Keine Verlängerung der Höchstbezugsdauer bei Kurzarbeit auf 24 Monate

Keinen weiteren Ausbau des Sozialstaates

FDP

Die FDP spricht von einer ernsten Lage – dennoch dürfe man nicht in Panik verfallen. «Entscheidend ist, dass die Schweiz zusammenhält und die richtigen Prioritäten setzt», so die Liberalen. Die Schweiz könne auf ein verlässliches Fundament bauen und könne Krisen meistern.

FDP-Chef Thierry Burkart. Bild: keystone

Die Politik müsse nun besonnen handeln, parteipolitisches Hickhack beiseitelegen und gemeinsam Lösungen finden. «Gefragt sind klare Prioritäten. Zum Schutz von Arbeitsplätzen, Unternehmen und dem Wohlstand unseres Landes», schreibt die FDP. Konkret werden folgende Massnahmen verhandelt:

Weitere Gespräche mit den USA

Das Erschliessen neuer Märkte, etwa der rasche Abschluss der Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten und Indien sowie die Weiterentwicklung bestehender Abkommen

Aussetzen der OECD-Mindeststeuer

Kein weiterer AHV-Milliardenausbau

Festhalten an den bilateralen Verträgen

Nein zur Juso-Initiative über Erbschaftssteuer

Keine Gegenzölle

Grüne

Wie die SVP teilen auch die Grünen heftig gegen den Bundesrat aus. «Die Anbiederungsstrategie sowie der Alleingang von Karin Keller-Sutter ist krachend gescheitert», so Parteipräsidentin Lisa Mazzone.

Lisa Mazzone, Chefin der Grünen. Bild: keystone

Die Wirtschaftspolitik der bürgerlichen Parteien stürze die Schweiz in eine Krise. Gefordert werden deshalb folgende Massnahmen:

Gegenmassnahmen ergreifen und dabei eine Digitalsteuer für amerikanische Tech-Unternehmen einführen sowie auf den Kauf der F-35-Kampfjets verzichten

Die Bilateralen III fördern, um die Beziehungen zur EU zu stärken

Eine Industriestrategie (Green Deal), um zukunftsfähige Industriezweige, z. B. in der Kreislaufwirtschaft, zu stärken

Unterstützung der von Zöllen betroffenen Unternehmen durch Kurzarbeit

SP

SP-Co-Chef Cédric Wermuth schreibt in den sozialen Medien, der Bundesrat habe «die Schweiz international erniedrigt». Dies könnte man nun nicht mehr ändern, die Landesregierung müsse sich nun aber aufraffen. Dazu nennt er folgende Schritte:

Stopp der F-35-Beschaffung

Klage bei der Welthandelsorganisation WTO

Beschleunigung der Bilateralen III und Zusammenarbeit mit der EU beim weiteren Vorgehen

Keine Deregulierungen

SP-Co-Chef Cédric Wermuth. Bild: keystone

Mitte

Die Mitte fordert vom Bundesrat ruhiges und entschlossenes Handeln. Es brauche eine klare Verhandlungsführung, um die Schweizer Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schützen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy. Bild: keystone

Die Mitte begrüsse, dass der Bundesrat Gespräche mit den USA weiterführen wolle. Jedoch nennt die Partei folgende Massnahmen, die sie nun vom Bundesrat fordert:

Es sollen verhältnismässige Gegenmassnahmen geprüft werden, z. B. Zölle auf US-Güter, die in der Schweiz in ausreichender Menge produziert oder aus anderen Ländern importiert werden können

Verlässliche internationale Partnerschaften sollen gestärkt werden

Die Schweiz soll ihre Politik selbstbewusst weiterführen und nicht an Donald Trump ausrichten

Die Regulierung der Social-Media-Plattformen sei nicht aufzuschieben

Kurzschlusshandlungen wie die Forderung nach der Stornierung der F-35-Bestellung lehne Die Mitte ab.