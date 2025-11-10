wechselnd bewölkt
Indien

Indien: Tote bei Autoexplosion in Neu-Delhi

Zehn Tote bei Autoexplosion in Neu-Delhi

10.11.2025, 18:4010.11.2025, 18:40

Bei der Explosion eines Autos in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Bei der Explosion am Abend (Ortszeit) an einer Ampel in der Nähe der als Red Fort bekannten Palastanlage wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt, wie der Sender NDTV und andere indische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt. Die Behörden hätten einen Anschlag nicht ausgeschlossen.

Den Berichten zufolge löste die Explosion ein Feuer aus. Mehrere andere Fahrzeuge seien beschädigt worden. Die Anlage ist eine beliebte Touristenattraktion. Die Identität der Opfer war zunächst unklar. Die Strassen um das betroffene Gebiet wurden gesperrt. (sda/dpa)

Indien versinkt im Plastik
1 / 23
Indien versinkt im Plastik

Neu-Delhi war Gastgeberstadt des UNO-Umwelt-Tags am 5. Juni 2018 zum Thema Plastikmüll. Die folgenden Bilder zeigen das Plastik-Desaster in Indien.
quelle: epa/epa / jaipal singh
