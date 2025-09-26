Indien mustert letzte MiG-21-Kampfflugzeuge aus

trüb und nass11°
Kampfjet MiG-21: Indien mustert letzte Maschinen aus

26.09.2025, 19:31

Indiens Luftwaffe hat ihre letzten MiG-21-Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart ausser Dienst gestellt. Die Abfangjäger hätten mehr als 60 Jahre dazu beigetragen, Indiens Luftraum zu schützen, sagte Verteidigungsminister Rajnath Singh bei einer Zeremonie am Luftwaffenstützpunkt Chandigarh im Norden des Landes. Bei der Feier hoben nach Angaben des Ministeriums noch einmal mehrere der älteren Kampfjäger zu Schauzwecken in Formation vom Boden ab.

Die ersten MiG-21 führte Indien in den 1960er und 1970er Jahren ein. «Die Maschinen, die bis jetzt noch betrieben wurden, waren maximal 40 Jahre alt, was als Lebensspanne für Kampfjets weltweit als normal gesehen wird», wurde Singh von seinem Ministerium zitiert. Mehr als 11'500 MiG-21 wurden demnach weltweit gebaut, von denen etwa 850 im Dienst der indischen Luftwaffe standen.

Als «fliegende Särge» bezeichnet

Die MiG-21 verschiedener Versionen galten als wichtiger Teil der Luftstreitkräfte. Sie wurden unter anderem in kriegerischen Konflikten mit Pakistan 1971 und 1999 eingesetzt. Wegen einer hohen Unfallrate bezeichneten indische Medien sie auch als «fliegende Särge».

Indien ist derzeit dabei, seine Streitkräfte zu modernisieren, dazu gehört auch seine Flotte von Kampfflugzeugen. Im April dieses Jahres hatte Neu-Delhi unter anderem einen Vertrag für die Anschaffung von 26 Kampfflugzeugen des Typs Rafale aus Frankreich für die Marine unterzeichnet. (sda/dpa)

So sehen Kampfjets auf der Autobahn aus
