Nach zehn Jahren erste Regionalwahlen im indischen Kaschmir

Bei der Wahl treten auch Regionalparteien an, die die Wiederherstellung des Sonderstatus ihrer Region fordern. Modis hindunationalistische Partei BJP lehnt das ab. Über die Plattform X rief Modi die Menschen in dem Gebiet zur Wahl auf, um «das Festival der Demokratie zu stärken». Weitere Termine für die Stimmabgabe für die insgesamt etwa neun Millionen Wahlberechtigten sind der 25. September und der 1. Oktober, am 8. Oktober sollen die Stimmen ausgezählt werden.

Der indische Teil Kaschmirs wurde 2019 unter der Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi in zwei Unionsterritorien – Jammu und Kaschmir sowie Ladakh – aufgeteilt und der Zentralregierung unterstellt. Im Kaschmir-Tal herrscht deshalb unter vielen Bewohnern nach wie vor eine stark gegen die Regierung in Neu-Delhi gerichtete Einstellung.

Ende August wird in Canton, Ohio, einer Vorstadt von Cleveland, eine Amerikanerin festgenommen, weil sie mutmasslich eine Katze getötet hat. Das Video ihrer Verhaftung, aufgenommen von einer Bodycam eines Polizisten, findet den Weg in die sozialen Medien. Dort wird aus der Amerikanerin schnell eine illegale Einwanderin aus Haiti. Und weil die Geschichte sonst nicht aufgeht, hat sie sich plötzlich in Springfield zugetragen – einer Vorstadt von Cincinnati, 250 Kilometer weiter südwestlich, ebenfalls in Ohio. Warum Springfield? Dort leben 10’000 bis 15’000 Menschen aus Haiti. Sie kamen in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen eines US-Flüchtlingsprogramms dorthin – also legal.