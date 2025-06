Im unwahrscheinlichen Falle eines Absturzes gibt es Unterschiede zur Überlebenswahrscheinlichkeit zwischen den Plätzen in einem Flugzeug. Bild: www.imago-images.de

Das ist der sicherste Sitz im Flugzeug

Nach dem Flugzeugabsturz am 12. Juni in Indien mit nur einem Überlebenden stellt sich erneut die Frage, welcher Sitz im Flugzeug eigentlich am sichersten ist.

Am Donnerstag stürzte in der Millionenstadt Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat ein Flugzeug von Air India ab. Die Maschine war gerade in Richtung London gestartet, als es zum Unglück kam. Die Ursachen sind bislang unbekannt.



Insgesamt waren 242 Menschen an Bord des Flugzeugs, nur ein Passagier überlebte. Er sass auf dem Sitzplatz 11A und somit im vorderen Drittel des Flugzeugs. Dies mutet im Vergleich zu den Resultaten zu den sichersten Plätzen in einem Flugzeug ungewöhnlich an.

So kam eine Studie des US-amerikanischen Magazins «Times» zum Schluss, dass man im hinteren Drittel des Flugzeugs eigentlich am sichersten sei.

Bei Abstürzen mit Toten und Überlebenden habe man festgestellt, dass sich die Überlebenschance im hinteren Drittel auf 69 Prozent beläuft. Im vorderen Drittel hingegen liegt sie bei 49 Prozent.

Welchen Sitz sollte man wählen

Die Studie zeigt auch auf, dass die mittleren Sitze sicherer seien als jene an den Rändern. Weil man zwischen zwei weiteren Passagieren eine Art Puffer habe. Am stärksten gefährdet ist man auf den Sitzen zum Gang hin.

Die höchste Überlebenschance hat man somit auf einem Mittel-Sitz im hinteren Drittel des Flugzeugs. Es gilt jedoch zu beachten, dass sich die untersuchten Flugzeugabstürze stark voneinander unterscheiden. Ob ein Flugzeug von der Landebahn rollt oder vom Himmel fällt, wirkt sich massiv auf die Überlebenschancen aus. (nib)