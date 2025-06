Die schwersten Flugzeugunglücke der letzten Jahre

Bei einem Flugzeugunglück in Indien kamen am Donnerstag wohl deutlich über 200 Menschen ums Leben. Damit gehört der Absturz von Ahmedabad zu den verheerendsten Unglücke in der Luftfahrt der letzten Jahre.

Juni 2025: Absturz der Air India in Ahmedabad

Am Donnerstag, 12. Juni, stürzte eine Boeing-Maschine von Air India kurz nach dem Start in Ahmedabad ab. Die Behörden gingen erst davon aus, dass alle 242 Passagiere ums Leben gekommen sind, meldeten später jedoch, dass wohl ein Fluggast überlebt hat. Am Boden werden weitere Todesopfer befürchtet. Was genau den Absturz verursachte, ist unklar.

Dezember 2024: Jeju-Air-Flug 2216

Kurz vor Ende des letzten Jahres schoss ein Flugzeug beim Landen im südkoreanischen Muan über die Landebahn hinaus und ging nach dem Zusammenprall mit verschiedenen Objekten in Flammen auf. 179 Personen kamen ums Leben. Derzeit geht man davon aus, dass eine Kollision mit Vögeln das Unglück verursachte. So wiesen beide Triebwerke eindeutige Spuren eines Vogelschlags auf.

Das Wrack der Unglücksmaschine in Korea. Bild: keystone

Januar 2020: Ukraine-International-Airlines-Flug 752

Die Boeing 737-800 befand sich auf dem Weg von Teheran nach Kiew, als sie kurz nach dem Abheben von zwei iranischen Luftabwehrraketen abgeschossen wurde. Der Iran bestritt dies zunächst, räumte später aber ein, man habe den Flieger für einen Marschflugkörper gehalten. Insgesamt starben 176 Personen.

Beim Flugzeugabschuss im Iran starben 176 Personen. Bild: EPA

März 2019: Ethiopian-Airlines-Flug 302

Beim Absturz der Maschine bei dem Dorf Boccan starben 157 Personen. Der Vorfall sorgte für heftige Kritik an Flugzeug-Hersteller Boeing – schon wenige Monate vorher war in Indonesien eine Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. So wurde der Vorwurf laut, die Piloten seien nicht mit dem neuen automatisierten System geschult worden. In der Folge wurden alle Flugzeuge dieses Typs verboten.

Einsatzkräfte kurz nach dem Absturz. Bild: EPA/EPA

April 2018: Absturz bei Boufarik

Eine Iljuschin Il-76 der algerischen Luftstreitkräfte stürzte bei einem Inlandflug kurz nach dem Start vom Flughafen Boufarik auf ein Feld und brannte aus. Bei den 257 Opfern handelte es sich vor allem um Soldaten und deren Familien, aber auch um 26 Mitglieder der sogenannten Frente Polisario, einer von Algerien unterstützten Organisation in der Westsahara. Die genaue Ursache ist bis heute unklar. Bereits vor dem Aufprall soll sich aber ein Flügel in Brand gefunden haben.

Einsatzkräfte am Ort der Unglückstelle in Boufarik. Bild: AP/AP

Oktober 2015: Kogalymavia-Flug 9268

224 Personen starben im Oktober 2015, als eine Kogalymavia-Maschine auf dem Weg nach Sankt Petersburg auf der Sinai-Halbinsel abstürzte. Der Islamische Staat bekannte sich kurz nach dem Absturz zu einem Sprengstoff-Anschlag. Ägypten zögerte lange bei einer Bestätigung, erklärte im Februar 2016 das Unglück dann aber doch als Terrorakt.

Überreste der Kogalymavia-Maschine auf der Sinai-Halbinsel. Bild: EPA/EPA

März 2015: Germanwings-Absturz

Am 24. März 2015 zerschellte auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf ein Germanwings-Flugzeug in den Alpen. Sämtliche 150 Personen an Bord kamen dabei ums Leben. Ermittlungen zeigen: Grund für den Unfall war ein Suizid des psychisch kranken Copiloten, welcher den Flieger absichtlich zum Abstürzen brachte.

Bergungsarbeiten nach dem Germanwings-Absturz im Jahr 2015. Bild: EPA/EPA

Dezember 2014: Absturz Airbus A320 bei Borneo

Ein Airbus A320 der AirAsia stürzte auf dem Weg von Indonesien nach Singapur in die Javasee vor Borneo. Alle 162 Menschen an Bord kamen ums Leben. Grund für den Absturz waren technische Probleme an der Maschine, welche die Piloten nicht mehr in den Griff bekamen.

Überreste der A320 bei Borneo. Bild: AP/AP

Juli 2014: MH17-Abschuss

Beim Absturz einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines über der Ostukraine kamen alle 298 Insassen ums Leben. Eine niederländische Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass die Boeing 777 von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden war. Die UN-Luftfahrtbehörde machte im Mai 2025 offiziell Russland dafür verantwortlich.

Die UN machen Russland für den Absturz der MH17 verantwortlich. Bild: keystone

März 2014: Verschwinden von MH370

Es ist bis heute das wohl grösste Rätsel der Luftfahrtgeschichte: Eine Boeing der Fluggesellschaft Malaysia Airlines verschwand auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord kurz nach dem Start vom Radar. Was genau passierte und wo genau das Flugzeug endete, bleibt bis heute unklar. Auch jüngste Suchaktionen waren nicht erfolgreich. (dab)