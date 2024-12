Der frühere indische Ministerpräsident Manmohan Singh ist mit 92 Jahren gestorben. Bild: keystone

Indiens früherer Premierminister Singh im Alter von 92 Jahren gestorben

Der frühere indische Ministerpräsident Manmohan Singh ist tot. Indien trauere um einen «seiner bedeutendsten Anführer», schrieb Premierminister Narendra Modi auf der Plattform X. Singh wurde 92 Jahre alt. Dieser sei aus bescheidenen Verhältnissen gekommen und habe sich zu einem angesehenen Wirtschaftsfachmann emporgearbeitet.

Singh, der von 2004 bis 2014 Premierminister des heute bevölkerungsreichsten Landes war, gilt als Architekt der wirtschaftlichen Öffnung Indiens. Als früherer Finanzminister beendete er 1991 die wirtschaftliche Isolation des Landes.

Der Ex-Premier sei am Donnerstagabend (Ortszeit) in die Notaufnahme gebracht worden, nachdem er zu Hause das Bewusstsein verloren habe, hiess es in einer Mitteilung des Krankenhauses AIIMS in Neu-Delhi. Im Krankenhaus sei er dann für tot erklärt worden. Er sei wegen altersbedingter Krankheiten in Behandlung gewesen. (hkl/sda/dpa)