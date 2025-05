Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Steinbruch in Indonesien

Die Polizeichefin von Cirebon sprach von einem «Hochrisikogebiet» und warnte, das ganze umliegende Gebiet sei instabil. Es drohten weitere Erdrutsche. Was das Unglück auslöste, wird noch untersucht. In Indonesien gibt es seit langem Forderungen nach besseren Sicherheitsstandards im zumeist nur schwach regulierten Bergbausektor. Viele Steinbrüche werden von kleinen Unternehmen oder informellen Kooperativen ohne regelmässige geologische Inspektionen betrieben. (nib/sda/dpa)

Das Unglück ereignete sich in Cirebon, rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta. In dem Gebiet gibt es viele Kalksteinminen, die teils illegal betrieben werden. Es kommt häufiger zu kleineren Erdrutschen – jedoch gab es noch nie einen so tödlichen Geröllabgang wie diesen.

Bei einem gewaltigen Erdrutsch in einem Kalksteinbruch in der indonesischen Provinz Westjava sind nach Behördenangaben und Fernsehberichten mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Ein Dutzend weitere wurden verletzt.

