recht sonnig14°
DE | FR
burger
International
Indonesien

Indonesischer Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrfach ausgebrochen

In this photo released by Geological Agency (Badan Geologi) of the Indonesia&#039;s Ministry of Energy and Mineral Resources, lava glows on the slope of Mount Lewotobi Laki-Laki during an eruption in ...
Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. (Archivbild)Bild: keystone

Indonesischer Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrfach ausgebrochen

20.09.2025, 10:4020.09.2025, 10:40

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. Bei der stärksten Eruption am späten Freitagabend (Ortszeit) spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel.

Das teilte die Vulkanologiebehörde des südostasiatischen Landes mit. Bei weiteren Ausbrüchen am Samstagmorgen wurde die Asche den Angaben zufolge 2,5 Kilometer hoch geschleudert.

Am Freitagabend riefen die Behörden die höchste Warnstufe aus. Der Leiter der Geologiebehörde, Muhammad Wafid, rief Einwohner und Touristen auf, mindestens sechs Kilometer Abstand vom Krater des Vulkans zu halten.

Wafid warnte vor allem Gemeinden in der Nähe von Flüssen vor möglichen gefährlichen Lahar-Fluten. Dabei handelt es sich um schnell fliessende Schlammlawinen aus Wasser, Asche und Geröll, die nach Vulkanausbrüchen grosse Schäden anrichten können.

Weiterhin warnte Wafid vor Folgen für den Flugbetrieb: Vulkanasche aus dem Lewotobi Laki-Laki «könnte auch den Flughafenbetrieb und Flugrouten beeinträchtigen, wenn sie sich in Richtung Flughafen ausbreitet». Der regionale Flughafen der Stadt Maumere auf Flores stellte seinen Betrieb bereits ein.

Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen. Im Juli spuckte er eine 18 Kilometer hohe Aschewolke aus, woraufhin 24 Flüge am internationalen Flughafen der Ferieninsel Bali gestrichen wurden. Am Samstag war der Betrieb auf dem Flughafen von Bali zunächst nicht beeinträchtigt.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (sda/afp)

Mehr News aus Indonesien:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland beantragt Nato-Artikel 4
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
2
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
3
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
4
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
5
Kopftuch einer Dozentin beschäftigt die Aargauer Regierung
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
D4vd sagt Tournee ab – nachdem Leiche im Kofferraum seines Teslas gefunden wurde
Schweizer Städte appellieren an Bundesrat: Schweiz muss Völkermord in Gaza verhindern
Fünf Schweizer Städte fordern den Bundesrat zum Handeln im Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen auf. Die Landesregierung solle die Verantwortung der Schweiz als Verwahrerin der Genfer Konvention zum humanitären Völkerrecht an der kommenden Uno-Generalversammlung wahrnehmen, schreiben die Städte in ihrem Aufruf.
Zur Story