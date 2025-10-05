wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Indonesien

Zahl der Toten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

Zahl der Toten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

Rund um die Uhr suchen Rettungskräfte in den Trümmern eines eingestürzten Internats nach Opfern. Immer mehr Leichen werden gefunden - und noch immer werden Schüler vermisst.
05.10.2025, 13:4405.10.2025, 13:44

Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden immer mehr Tote gefunden. In der Nacht auf Sonntag seien 11 Leichen aus den Trümmern geborgen worden – damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf 36, teilte die örtliche Such- und Rettungsbehörde auf einer Pressekonferenz mit. 27 Menschen würden weiterhin vermisst, hiess es. Rettungskräfte seien rund um die Uhr an dem Internatsgebäude in der Stadt Sidoarjo im Einsatz. Insgesamt sollen 167 Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesen sein, von denen 104 überlebt haben.

Rescuers gather outside the islamic boarding school where a building collapsed as the search for missing people is underway in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Achmad ...
Indonesische Rettungskräfte. Bild: keystone

An dem Internatsgebäude wurde noch gebaut, es war aber bereits in Betrieb. Das Unglück ereignete sich am Montag während des Giessens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenkundig eine tragende Säule nachgab. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler in der Schule auf und wurden unter tonnenschweren Betonplatten und Ziegeln begraben. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tödlicher Fährenbrand in Indonesien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
4
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
5
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
Meistgeteilt
1
Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Russland greift Ukraine mit Drohnen und Raketen an ++ Alarmstart der polnischen Luftwaffe
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Mutmasslicher Synagogen-Attentäter von Manchester war auf Kaution frei
Der mutmassliche Attentäter von Manchester ist nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt der Tat auf Kaution auf freiem Fuss gewesen. Kürzlich sei der 35 Jahre alte britische Staatsbürger syrischer Abstammung wegen Vorwürfen der Vergewaltigung festgenommen worden und dann auf Kaution frei gekommen, teilte die Anti-Terroreinheit der Polizei in Manchester mit.
Zur Story