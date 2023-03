Irans Religionsführer begnadigt 80'000 Gefangene

Die Begnadigungen waren an strenge Voraussetzungen geknüpft. Unter anderem werde keinen Gefangenen vergeben, denen Spionage zur Last gelegt wird. Auch Mord, Beschädigung oder Brandstiftung von Regierungs- oder Militäreinrichtungen schliessen einen Gnadenspruch aus. Die Amnestien seien ein Ablenkungsmanöver, nachdem die politische und geistliche Führung unter Druck geraten war, sagten Kritiker. Sie bemängelten auch, dass für eine Begnadigung eine Anklage vorliege müsse. Sei dies nicht der Fall, müssten sich Inhaftierte selbst belasten, kritisierten Menschenrechtler.

In zwölf Tagen zur Atombombe

Im Iran wurde hochangereichertes Uran entdeckt – nicht weit davon entfernt, für eine Atomwaffe zu taugen. Doch wie gross ist die Gefahr wirklich?

Am Dienstag war es so weit: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte, was lange befürchtet wurde. Der Iran ist im Besitz von hochangereichertem Uran. Partikel weisen einen Reinheitsgrad von 83.7 Prozent auf – und taugen damit fast zum Bau einer Atomwaffe. Dafür bräuchte es einen Reinheitsgrad von 90 Prozent. Schon Mitte Februar hatten Medien unter Berufung auf Diplomatenkreise über den Fund in einer Atomanlage in Fordo berichtet.