wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Iran

Iranische Familien müssen für Leichen ihrer Angehörigen bezahlen

Members of the Iranian Basij paramilitary force march during the force parade in Tehran, Iran, Friday, Jan. 10, 2025. (AP Photo/Vahid Salemi)
Mitglieder der Basidsch-Miliz der Revolutionsgarden bei einer Parade. Die aus Freiwilligen bestehende Miliz kommt bei der Unterdrückung von Protesten regelmässig zum Einsatz.Bild: keystone

Iranische Familien müssen für Kugeln bezahlen, mit denen ihre Angehörigen getötet wurden

16.01.2026, 11:1116.01.2026, 11:11

Sicherheitskräfte der Islamischen Republik haben auf den Strassen Irans innert weniger Tage tausende Menschen getötet. Die konservativsten Schätzungen gehen aktuell von rund 3500 Toten aus.

Iran International – neben Manoto der wichtigste iranische Exil-Fernsehsender – geht von 12'000 Toten aus. Jugendliche, Frauen und Männer, die überall im Land gegen das Mullah-Regime protestierten.

Iran protester dead hug Leiche body bag bags dead Tote
Eine Iranerin umarmt eine von Sicherheitskräften des Regimes getötete Person.Bild: Screenshot X

Der Oppositionssender mit Sitz in London berichtet weiter, die Familien von getöteten Demonstrantinnen und Demonstranten müssten gewöhnlich für die Herausgabe der Leichen Geld bezahlen. Die Behörden sagen den Angehörigen, sie müssten für jede Kugel bezahlen, die auf die Getöteten abgefeuert wurde. Je nach Fall verlangt das Regime pro Kugel zwischen 700 Millionen und 2,5 Milliarden Rial – mit dem aktuellen Wechselkurs sind das rund 380 bis 1380 Franken pro Kugel.

Das durchschnittliche Monatseinkommen eines iranischen Arbeiters beträgt nicht einmal 80 Franken – viele können es sich darum kaum leisten, die Leichen ihrer Angehörigen freizukaufen.

Gemäss Iran International verlangten bereits bei vergangenen Protesten die Behörden vereinzelt Geld für die Herausgabe von toten Angehörigen – dass es aktuell so weit verbreitet ist, ist jedoch neu.

(rbu)

Mehr zum Thema:

10 Punkte, die du über den Iran wissen musst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 16
Iran-Proteste 2026

Seit fast drei Wochen gehen in Iran Menschen auf die Strasse. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heftige Proteste im Iran – Demonstrierende fordern Tod des Regimes
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bombenalarm durch Internet-Hotspot: Notlandung in Barcelona
Ein Passagier hat auf einem Flug der Turkish Airlines von Istanbul nach Barcelona einem Medienbericht zufolge mit einem Internet-Hotspot einen Bombenalarm ausgelöst.
Zur Story