wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Iran

Familie bestätigt: Hinrichtung von Erfan Soltani im Iran verschoben

Familie berichtet: Hinrichtung von Erfan Soltani im Iran verschoben

15.01.2026, 07:3315.01.2026, 07:45

Die Geschichte von Erfan Soltani (26) ging um die Welt: Der junge Mann sollte am Mittwoch im Iran hingerichtet werden, nachdem er in der Grossstadt Karadsch auf der Strasse gegen das Mullah-Regime demonstriert hatte. Wie nun ein Familienmitglied Soltanis gegenüber AP sagt, wurde die Hinrichtung zumindest verschoben. Freigelassen wird er aber vorerst nicht.

Erfan Soltani arrested protester in Iran. Scheduled for execution
Erfan Soltani, 26 Jahre alt, soll im Iran hingerichtet werden.Bild: X

Die geplanten Hinrichtungen im Iran sorgen international für Kritik. US-Präsident Donald Trump drohte dem Land mit Vergeltung, sollten diese durchgeführt werden. «Wir werden sehr hart reagieren», so Trump in einem Interview mit dem TV-Sender CBS.

Später liess Trump verlauten, die USA hätten die Information erhalten, dass es im Iran keine Pläne für Hinrichtungen gebe. «Uns wurde gesagt, dass die Tötungen im Iran aufhören», sagte der Republikaner im Weissen Haus. Er hoffe, dass es stimme, betonte Trump.

10 Punkte, die du über den Iran wissen musst

Auch der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte danach, es seien keine Hinrichtungen infolge der Massenproteste. Es gebe überhaupt keinen Plan, Menschen zu erhängen, sagte Araghtschi in einem Interview des US-Senders Fox News. In der Islamischen Republik Iran werden Todesurteile in der Regel durch Hinrichtungen am Galgen vollstreckt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum Iran:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Wegen Software-Preisen in der Schweiz: Weko ermittelt gegen Microsoft
Die Wettbewerbskommission (Weko) unternimmt Abklärungen wegen erhöhten Lizenzpreisen von Microsoft in der Schweiz. Diese könnten zu einem Verfahren gegen den US-Softwaregiganten führen.
Das hat der Bund in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Die Wettbewerbsbehörden hätten Anzeigen erhalten, wonach in der Schweiz erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte zu verzeichnen sind.
Zur Story