bedeckt20°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran-Krieg: Drohnenangriffe und Hoffnung auf neues Treffen

epa12934875 US Secretary of State Marco Rubio speaks about the Iran war in the White House Press Briefing Room in Washington, DC, USA, 05 May 2026. Rubio also addressed Cuba and Taiwan during the brie ...
Marco Rubio bemüht sich um diplomatische Lösungen im Iran-Krieg.Bild: keystone

Zwischen Krieg und Hoffnung – die neusten Entwicklungen im Iran-Krieg

10.05.2026, 14:5410.05.2026, 14:54

Inmitten des Ringens um eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs ist die Waffenruhe erneut verletzt worden. Der Golfstaat Kuwait wurde von mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen. Die Streitkräfte hätten dort «mehrere feindliche Drohnen» im eigenen Luftraum entdeckt und darauf reagiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neuen Beschuss. Die Flugabwehr habe zwei iranische Drohnen abgewehrt, so das emiratische Verteidigungsministerium.

Die diplomatischen Bemühungen laufen derweil weiter. Am Samstag trafen sich US-Aussenminister Marco Rubio und der Sondergesandte des Weissen Hauses, Steve Witkoff, mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, um eine Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs zu erreichen, wie das Portal «Axios» unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen mitteilte. Das Weisse Haus halte Katar für besonders effektiv in Verhandlungen mit Iran, hiess es weiter. Pakistan vermittelt im Iran-Krieg offiziell, Katar agiert eher im Hintergrund.

Die neusten Entwicklungen in der Übersicht.

Inhaltsverzeichnis
Zeitung: Neue Gespräche in Islamabad möglichRussland könnte Uran aus dem Iran lagernGrossbritannien bereitet Marieneinsatz vorAuch Deutschland will sich beteiligenFlughäfen warnen vor weiteren Flugstreichungen

Zeitung: Neue Gespräche in Islamabad möglich

Seit gut einem Monat gilt eine Waffenruhe im Iran-Krieg. Die militärischen Spannungen sind jedoch nach wie vor beträchtlich. Gespräche der Konfliktparteien unter der Vermittlung Pakistans könnten laut «Wall Street Journal» in der kommenden Woche erneut in Islamabad stattfinden.

Zuletzt waren Pläne für weiteren Gesprächsrunden in der pakistanischen Hauptstadt mehrmals gescheitert. Ob der Iran seine Reaktion auf einen US-Friedensvorschlag mittlerweile übergeben hat, ist indes unbekannt. Weder die iranische Seite noch die US-Regierung äusserten sich bislang dazu.

Irans Regierung hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, man prüfe einen Vorschlag aus den USA. Dabei handelt es sich um eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung. Deren Ziel ist es unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden. Diskutiert werden Medienberichten zufolge auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Strasse von Hormus. Zudem soll eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm geschaffen werden.

Russland könnte Uran aus dem Iran lagern

Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, angereichertes Uran aus dem Iran abzutransportieren und einzulagern. Das sagte Putin bei einer ausserordentlichen Pressekonferenz nach den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich habe dazu Einigkeit bestanden, doch hätten die USA plötzlich ihre Haltung verschärft. Der Kremlchef sagte, dass Russland bereits einmal im Jahr 2015 angereichertes Uran aus dem Iran abtransportiert habe. Der Iran habe Russland vertraut, «und das nicht ohne Grund».

Moskau will Uran aus dem Iran einlagern

Moskau sei bereit, «diese Erfahrung zu wiederholen». Er sagte, dass alle Konfliktparteien – der Iran, die USA und Israel – damit einverstanden gewesen seien. «Doch dann verschärften die Vereinigten Staaten ihre Position und forderten den Abtransport ausschliesslich auf das Gebiet der USA. Daraufhin verschärfte der Iran seine Position.»

Grossbritannien bereitet Marieneinsatz vor

Grossbritannien hat unterdessen einen Zerstörer für einen möglichen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen in der Strasse von Hormus entsandt. Die «HMS Dragon» werde in Position gebracht, um an einer von Grossbritannien und Frankreich geführten Mission teilzunehmen, sobald die Feindseligkeiten zwischen dem Iran und israelisch-amerikanischen Streitkräften enden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London am Samstag.

epaselect epa12807099 HMS Dragon, a Royal Navy Type 45 Daring-class air-defence destroyer warship, is moored at the HMNB Portsmouth Upper Harbour Ammunition Facility (UHFC), in Portsmouth Harbour, Bri ...
Die «HMS Dragon».Bild: keystone

Das Schiff war zuletzt im östlichen Mittelmeer im Einsatz, nachdem ein britischer Luftwaffenstützpunkt in Zypern von einer Drohne iranischer Bauart getroffen worden war.

Auch Deutschland will sich beteiligen

Unter Führung Frankreichs und Grossbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen möglichen Marineeinsatz nach einem Ende der Kampfhandlungen vor. Deutschland erwägt, sich mit Minenjagdbooten, einer Führungs- und Versorgungsplattform sowie seegestützter Aufklärung zu beteiligen.

Der wichtige Schifffahrtsweg durch die Meerenge von Hormus wird seit Wochen vom Iran blockiert. Die Folgen für die Weltwirtschaft sind erheblich. Die USA haben ihrerseits eine Blockade iranischer Häfen verhängt.

Flughäfen warnen vor weiteren Flugstreichungen

Angesichts drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor Flugstreichungen und Preiserhöhungen. «Es ist zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden», sagte Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer, der «Welt am Sonntag».

Im Worst-Case-Szenario drohe an manchen Flughäfen ein Kapazitätseinbruch von zehn Prozent. Hochgerechnet auf alle Flughäfen wären 20 Millionen Fluggäste betroffen, so Beisel. Einige Ziele würden dann gar nicht mehr angeflogen, andere seltener und zu höheren Preisen.

Infolge der wegen des Iran-Kriegs gestörten Öltransporte durch die Strasse von Hormus schnellten die Preise für den Flugtreibstoff Kerosin in die Höhe. Einige Airlines sagten deswegen bereits Flüge ab. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Iran-Krieg:

Liveticker
London entsendet Schiff für Einsatz in Strasse von Hormus + Israel: 85 Angriffe im Libanon
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Putins Militärparade: Bild eines Ex-Ministers lässt Fassade bröckeln
In den vergangenen Jahren nutzte der Kreml den Tag des Sieges über die Nazis, um seine Macht zu inszenieren. Doch die bescheidene Parade vom Samstag zeigt: Nach vier Jahren Krieg hat Wladimir Putin kaum noch eine Vision für die Zukunft.
Der Tag des Sieges blieb für den modernen russischen Menschen lange Zeit ein «Feiertag mit Tränen in den Augen», wie der sowjetische Sänger Iosif Kobzon einst sang. In grossen Städten und kleinen Dörfern besuchten die Menschen Veteranen und brachten ihnen Geschenke. Es war ein Tag, an dem die jüngere Generation der älteren Respekt zollte – als Dank für deren Opfer und Aufopferungsbereitschaft im Kampf gegen Nazideutschland. Seit Wladimir Putin an der Macht ist, ist das aber vorbei.
Zur Story