Iran

Iran: Prominente Reformpolitiker nach Protesten festgenommen

Prominente Reformpolitiker im Iran nach Protesten festgenommen

09.02.2026, 09:31

Im Iran sind rund einen Monat nach den Massenprotesten prominente Persönlichkeiten des politischen Reformlagers festgenommen worden. Neben Asar Mansuri, dem Vorsitzenden einer reformistischen Partei, seien mehrere weitere Politiker inhaftiert worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan bestätigte die Festnahme von vier Politikern, ohne jedoch ihre Namen zu nennen. Die Justiz wirft ihnen «Aufstachelung» sowie die «Verbreitung unwahrer Positionen» vor.

Auch Ebrahim Asgharsadeh wurde festgenommen.
Auch Ebrahim Asgharsadeh wurde festgenommen.bild: wikimedia/Mardetanha

Neben Mansuri wurde den Medienberichten zufolge auch Ebrahim Asgharsadeh festgenommen, ein bekannter Politiker und Kritiker der ultrakonservativen Führung. Er war Abgeordneter im Parlament und Mitglied des Teheraner Stadtrats. Ebenfalls festgenommen wurde Mohsen Aminsadeh, ein früherer Vize-Aussenminister unter dem moderaten Präsidenten Mohammad Chatami. Er gilt als erfahrener Diplomat und ist Gründungsmitglied einer Reformpartei.

Ende Dezember waren im Iran wegen der schweren Wirtschaftskrise Demonstrationen ausgebrochen, die sich schnell zu Massenprotesten gegen die autoritäre Herrschaft des Landes entwickelten. Auf dem Höhepunkt der Proteste töteten Sicherheitskräfte in den Nächten des 8. und 9. Januar Tausende Demonstranten, wie Menschenrechtler berichteten.

Der Staat hingegen verbreitet eine andere Darstellung: Von den Erzfeinden USA und Israel angeheuerte Söldner sollen landesweit terroristische Attacken verübt haben. Mehrere prominente Journalistinnen sowie Politiker des gemässigten Reformlagers hatten sich öffentlich kritisch zur offiziellen Version der Geschehnisse geäussert. Ihnen drohen nun juristische Konsequenzen. (sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Irans Aussenminister nach erster Verhandlungsrunde: «Es war ein guter Anfang»
Themen
