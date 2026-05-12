Ein Bild, das die Nachrichtenagentur Reuters aus einem Video aus den sozialen Medien hat, zeigt, wie eine Ölraffinerie auf der iranischen Insel Lavan brennt.

Bericht: Arabische Emirate haben Militärschläge gegen Iran durchgeführt

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Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben gemäss einem Bericht des «Wall Street Journal» Militärschläge gegen den Iran durchgeführt. Der Golfstaat hätte damit erstmals aktiv in den Irankrieg eingegriffen, offiziell bestätigt haben die VAE dies allerdings nicht.

Gemäss dem Bericht hat der Golfstaat Anfang April unter anderem eine Raffinerie auf der iranischen Insel Lawan angegriffen. Der Iran habe danach mit einem Drohnen- und Raketenangriff auf das Land reagiert.

«Die Angriffe deuten darauf hin, dass das Land (die VAE, A.d.R.) nun eher bereit ist, Waffen einzusetzen, um seine wirtschaftliche Macht und seinen wachsenden Einfluss im gesamten Nahen Osten zu sichern», heisst es im Bericht.

Die Angriffe sollen rund um den Zeitpunkt der Verkündigung eines Waffenstillstands erfolgt sein. Gemäss dem Bericht war die US-Regierung allerdings nicht erbost über den Angriff. Im Gegenteil: Man habe die Beteiligung am Krieg sogar stillschweigend gutgeheissen, heisst es.

Keine offizielle Bestätigung

Offiziell bestätigt haben die VAE dies nicht. Die Angaben konnten von der Nachrichtenagentur AFP auch nicht unabhängig überprüft werden. Das meist gutinformierte «WSJ» bezieht sich auf Aussagen von anonymen Insidern. Die VAE wollten sich auf Anfrage der Zeitung nicht äussern, auch das Pentagon reagierte nicht.

Der Iran konzentrierte während des Krieges einen Grossteil seiner Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Gemäss dem «Wall Street Journal» feuerte das iranische Regime mehr als 2800 Drohnen und Raketen auf den Golfstaat ab – weit mehr als alle anderen Golfstaaten, einschliesslich Israel. (ome)