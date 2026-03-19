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Bericht: F-35 nach Beschuss des Iran notgelandet

epa10018529 A US F-35 fighter jet flies over international airport near Skopje, Republic of North Macedonia, 17 June 2022.Two F-35 fighter jets of the Vermont National Guard flew over and landed at Pe ...
Ein US-amerikanisches F-35-Kampfflugzeug. (Symbolbild)Bild: EPA

Bericht: F-35 nach iranischem Beschuss notgelandet

19.03.2026, 17:2424.03.2026, 10:18

Ein US-amerikanisches F-35-Kampfflugzeug musste auf einem US-Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten notlanden, nachdem es von vermutlich iranischem Feuer getroffen worden war. Das berichteten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber CNN.

Ein Sprecher des US-Zentralkommandos, Captain Tim Hawkins, erklärte, dass der Kampfjet einen Einsatz über dem Iran geflogen sei, als er zur Notlandung gezwungen wurde. Das Flugzeug sei sicher gelandet. Der Vorfall werde untersucht.

Es wäre das erste Mal, dass der Iran ein US-Flugzeug in dem Ende Februar begonnenen Krieg getroffen hat. Sowohl die USA als auch Israel setzen F-35-Kampfflugzeuge ein. (hkl)

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Die beliebtesten Kommentare
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Raki
19.03.2026 17:40registriert Januar 2024
Eine F-35 musste eine (sichere) Notlandung durchführen. Ursache unklar. Könnte Beschuss überm Gefechtsfeld/Feindeinwirkung sein, aber eventuell auch nicht. Oder noch kürzeres Fazit: Nichts passiert. Für mich eigentlich eher erstaunlich, dass es bisher keine (bekannten) F-35 Verluste durch Feindeinwirkung oder Unfälle seit dem benannten Zeitraum (Ende Februar) gab.
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sivetech
19.03.2026 17:32registriert April 2020
Nanana ☝️
Das geniale Genie Trump hat doch schon vor Tagen verkündet, der Krieg sei gewonnen!
Jet chumi aber nüma drus..../s
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rindi
19.03.2026 17:53registriert November 2023
Trömp behauptet doch immer & immer wieder, der Iran hätte keinerlei Luftabwehr mehr! Wurde der Flieger mit einer AK47 getroffen?
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