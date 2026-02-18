bedeckt
DE | FR
burger
International
Iran

Iran: Röntgenbilder zeigen Verletzungen von Protestierenden

Röntgenaufnahmen von Protestierenden im Iran zeigen gezielte Verletzungen

18.02.2026, 10:5018.02.2026, 10:50

Kleine weisse Punkte leuchten auf. Teils nur einzelne, teils einige nebeneinander. Sie befinden sich in der Hüfte, den Beinen, im Gesicht, gar im Auge und im Gehirn. Es handelt sich um Röntgenbilder.

Jeder der kleinen weissen Punkte steht für eine zwei bis fünf Millimeter grosse Metallkugel. Gefeuert wurden sie aus Schrotflinten. Die Kugeln verlieren, wenn sie aus der Ferne abgefeuert werden, einen Teil des Metalls, bekannt als «Vogelschrot». Dieser bohrt sich in den Körper.

Die Röntgenbilder, die «The Guardian» vorliegen, stammen von einer jungen Iranerin. Die Frau ist Anfang 20 und hat im Januar an den Protesten in einer iranischen Grossstadt teilgenommen. Die Scans ihres Körpers sind ein Beweis für die Gewalt, die die Protestierenden erfahren haben. Sie zeigen die Gewalt, die die islamischen Revolutionsgarden gegen die Demonstrierenden einsetzten.

Im Januar haben Protestierende in Städten im ganzen Iran gegen das Regime demonstriert. Die Proteste wurden im Auftrag der Regierung brutal niedergeschlagen.

epa12649006 Iranian riot police stand guard as students protest in front of the British embassy in Tehran, Iran, 14 January 2026. Iran is experiencing a nationwide internet blackout that began on 08 J ...
Die iranischen Streitkräfte in Teheran.Bild: keystone

Wie «The Guardian» schildert, zeigen die Scans, wie gezielt die Revolutionsgarde vorgegangen sei. Sie zeigen Muster von Schussverletzungen im Intimbereich, im Gesicht.

Weitere Scans, die aus Spitälern in iranischen Grossstädten stammen, zeigen Verletzungen, die meist tödlich enden. Ein Scan zeigt eine Kugel, die in den Hals eines jungen Mannes eingedrungen ist. Die Luftröhre wurde dadurch verschoben und es sammelte sich Blut daneben an.

«Die Leute glauben, dass Schrot weniger tödlich ist als scharfe Munition. Das stimmt nicht.»
Sagt einer der Protestierenden gegenüber «The Guardian».

Auf Anfrage von Guardian haben Traumaexperten und ehemalige Ärzte die Scans angeschaut. Wie diese schreiben, erinnern diese Bilder an die eines Massenunfalls. Die meisten Betroffenen solcher Unfälle und Verletzungen dieser Art würden es nicht einmal bis in ein Röntgenbild schaffen. Somit grenze es an ein Wunder, dass diese Patienten noch leben. Viel beunruhigender sei jedoch, dass dies wohl die weniger schlimmen Verletzungen seien.

Der Iran ist eines der wenigen Länder, deren Streitkräfte Metallschrot verwenden.

«Wenn man solche Waffen auf Menschen abfeuert, versucht man, sie zu töten.»
Die Traumaexperten nach dem Anschauen der Scans.

Wenn aus einer kurzen Distanz auf einen geschossen wird, verhalten sich die einzelnen Kugeln wie Hunderte kleine und verteilen sich in Gewebe und Körper.

Die Scans zeigen Protestierende, die teils schwer verletzt wurden. Ob sie an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben sind, ist nicht bekannt. Doch die Scans zeigen klar die Brutalität, mit der das iranische Regime gegen die Protestierenden vorgegangen ist. (nib)

Mehr zum Iran:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 16
Iran-Proteste 2026

Ende Dezember begannen Proteste in Iran. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heftige Proteste im Iran – Demonstrierende fordern Tod des Regimes
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Vizepräsident Vance: Europa «sabotiert» sich selbst
In der Debatte über eine Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hat US-Vizepräsident JD Vance betont, dass die Staaten jenseits des Atlantiks sich aus seiner Sicht selbst stark schaden.
«Es ist nicht so, dass wir unsere Verbündeten nicht respektieren. Es ist vielmehr so, dass sie sich selbst vielfach sabotieren», sagte er im Interview des US-Senders «Fox News». Vance beteuerte dabei, die US-Regierung wünsche sich ein erfolgreiches Europa mit einer starken Wirtschaftsleistung.
Zur Story