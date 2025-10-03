bedeckt
DE | FR
burger
International
Iran

Teheran: Iranischer Präsident fordert Verlegung der Hauptstadt

September 28, 2025, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN arrives at Mehrabad Airport in Tehran, upon returning from New York, where he attended the United Nations UN General Assembly. Ira ...
Bereits vor der islamischen Revolution von 1979 wurde über eine Verlegung der Hauptstadt Teheran nachgedacht.Bild: www.imago-images.de

Irans Präsident drängt auf Umzug der Hauptstadt Teheran

03.10.2025, 13:1303.10.2025, 13:13

Irans Präsident Massud Peseschkian fordert eine rasche Verlegung der Hauptstadt Teheran. Bei einem Treffen mit Gouverneuren erklärte er:

«Angesichts der bestehenden Probleme handelt es sich nicht mehr um einen blossen Vorschlag, sondern um eine strategische Notwendigkeit für das Land»
Massud Peseschkian, iranischer Präsident

Überbevölkerung, unbezahlbarer Wohnraum, Wasserknappheit, Bodensenkungen und massive Luftverschmutzung sind laut Peseschkian nur einige der Gründe, die für einen schnellen Umzug des Regierungssitzes sprechen.

Laut der iranischen Tageszeitung «Shargh» erwägt der Präsident, die Hauptstadt in eine Küstenstadt am Persischen Golf im Süden oder Südosten des Landes zu verlegen. Einen konkreten Ort nannte er jedoch nicht. Kommentatoren vermuten, dass die Provinzen Sistan-Belutschistan und Hormusgan zu seinen Favoriten zählen.

Doch es regt sich auch Kritik. Gegner warnen vor den enormen Kosten, die mit einem solchen Umzug verbunden sind. Angesichts der akuten Wirtschaftskrise infolge der neuen UN-Sanktionen halten sie eine Verlegung für kaum möglich.

Verschmutzt und teuer

In Teheran leben rund 15 Millionen Menschen. Tagsüber kommen etwa vier Millionen weitere aus den Vororten hinzu, um ihrer Arbeit nachzugehen. Die Folge sind überfüllte Strassen und starke Luftverschmutzung. Auch die Infrastruktur der Stadt ist veraltet und ein zentraler Grund für die ständigen Bodensenkungen.

Hinzu kommen die hohen Lebenshaltungskosten, die es vor allem jungen Menschen erschweren, sich eine eigene Wohnung oder ausreichend Lebensmittel zu leisten. Viele leben daher auch im Erwachsenenalter noch bei ihren Eltern.

Dezentralisierung Teherans

Die Diskussion um eine Verlegung der Hauptstadt ist nicht neu. Bereits vor der islamischen Revolution von 1979 wurde darüber nachgedacht. Auch danach gab es immer wieder Vorschläge, die alle abgelehnt wurden.

Viele Menschen aus den Provinzen verlassen ihre Heimatorte, um in der Hauptstadt ihren Lebensunterhalt zu sichern. Experten plädieren deshalb für eine Dezentralisierung Teherans. Durch eine gezielte Stärkung der Provinzen und die Verlagerung einzelner Behörden könnte die Regierung dieser Binnenmigration entgegenwirken. Damit liessen sich Überbevölkerung und andere Probleme der Hauptstadt zumindest teilweise lösen. (sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Bunkerbrecher-Bombe: Damit attackierten die Amerikaner den Iran
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
1 / 19
Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
Der Auslöser für die Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige starb wohl, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hatte, wie die iranischen Mullahs und das iranische Gesetz es für Frauen vorsehen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Amini wurde zu einer Ikone im Kampf für Freiheit.
quelle: keystone / abedin taherkenareh
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So reagiert Trump auf den Bruch der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
4
Trumps Umfragewerte sind historisch tief – doch das Vertrauen der eigenen Basis bleibt
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
Sarah Mullally wird Archbishop of Canterbury – erste Frau an Spitze der Kirche von England
Dame Sarah Mullally ist die erste Frau, die das Amt des Erzbischofs von Canterbury übernehmen wird.
Zur Story