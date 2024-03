Erneuter Vulkanausbruch auf Island

Zum vierten Mal in vier Monaten ist auf Island ein Vulkan in derselben Region ausgebrochen. Die leuchtend rote Eruption nahe dem Küstenort Grindavík war von der nordöstlich gelegenen Hauptstadt Reykjavik aus zu sehen, wie Fotos auf der Website des Senders RUV am Samstagabend zeigten. Die Touristenattraktion Blaue Lagune wurde umgehend evakuiert. Auch ein paar wenige Bewohner, die zwischenzeitlich nach Grindavík zurückgekehrt waren, sollten sicherheitshalber wieder aus dem Ort gebracht werden. Es bestehe derzeit aber keine Gefahr für Menschen, hiess es.

USA: Mann erschiesst drei Menschen und verbarrikadiert sich mit Geiseln

In den USA hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen erschossen und sich anschliessend mit mehreren Geiseln in einem Haus verbarrikadiert. Die Schüsse fielen am Samstagvormittag an zwei unterschiedlichen Orten in Falls Township, einem Vorort von Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag mitteilten. Demnach stammten die Opfer aus dem familiären Umfeld des Schützen. Anschliessend flüchtete der mutmassliche Täter den Angaben nach mit einem geraubten Auto und verbarrikadierte sich schliesslich in Trenton im angrenzenden Bundesstaat New Jersey mit mehreren Geiseln.