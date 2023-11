Erneut Hunderte Erdbeben auf Island – Vulkanausbruch könnte kurz bevorstehen

Der Erdbebenschwarm hatte vor rund zweieinhalb Wochen begonnen. Seitdem gab es Tausende Beben. Auf der Reykjanes-Halbinsel war es bereits 2021, 2022 sowie in diesem Sommer zu Vulkanausbrüchen gekommen. Sie hatten sich jeweils mit längeren Erdbebenserien angekündigt.

Es wird von erheblichen Schäden an Häusern ausgegangen. Am Mittag wollte die isländische Regierung über die Lage beraten.

Nach einem mehrtägigen Erdbebenschwarm – einer bestimmten Form einer Erdbebenserie – hatten die Behörden den Ort Grindavík mit etwa 3700 Einwohnern evakuiert und auch die nahe Blaue Lagune geschlossen, die bekannteste Touristenattraktion der Insel im Nordatlantik. Fotos aus der Gegend zeigen tiefe Risse in den Strassen und meterbreite Erdlöcher.

Daten aus der Nacht zeigten zwar keine Veränderung der Magma-Kammern und deuteten nicht darauf hin, dass sich die Aktivität der Oberfläche nähert. Dennoch kann es in Island auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik bald zu einem Vulkanausbruch kommen.

Die Erdbebenserie auf Island dauert an. Zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens registrierten die Behörden am Sonntag etwa 880 Erdbeben. Ein Vulkanausbruch könnte kurz bevorstehen.

Lava am Fagradalsfjall in Island im Juli 2023.

Lava am Fagradalsfjall in Island im Juli 2023. Bild: keystone

