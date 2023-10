Mutter meldet sich: Bei Festival in Israel entführte Shani Louk soll noch leben

Die beim Hamas-Massaker an einem Musikfestival in Israel verschleppte Deutsche Shani Louk ist offenbar noch am Leben. Das erklärt ihre Mutter in einem Video und bittet dabei die deutsche Regierung um dringende Hilfe.

Mehr «International»

Die 22-jährige Deutsche Shani Louk wurde beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival schwer verletzt und verschleppt. Sie soll aber wider Erwarten noch am Leben sein, wie die deutsche Tagesschau berichtet.

Die Mutter von Louk bittet in einem Video öffentlich um Hilfe bei der Befreiung ihrer Tochter. Diese soll sich aktuell in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt befinden. «Wir haben Informationen, dass Shani am Leben ist. Sie hat aber eine schwere Kopfverletzung und ihr Zustand ist kritisch.»

Shani Louk wurde nach Gaza entführt. Bild: shani louk/instagram

Sie verlange von der deutschen Regierung, dass diese schnell handle und sich nicht mit Fragen nach der Zuständigkeit aufhalte, so die Mutter von Louk. Man müsse schnell handeln, um Shani aus dem Gazastreifen herauszuholen. «Das ist mein verzweifelter Aufruf an ganz Deutschland, mir zu helfen, meine Shani gesund zurückzubekommen», schliesst die Mutter das Video.

Dass Louk noch am Leben ist, ist eher überraschend. Nach dem Angriff der Hamas auf das Nova-Musikfestival, wo 260 Menschen massakriert wurden, kursierte online ein Video von Louk, dass sie halbnackt, mit einer klaffenden Wunde am Kopf und verkreuzten Beinen auf einem Pick-Up zeigt. Ein Hamas-Kämpfer sass dabei auf ihr, ein weiterer bespuckte ihren regungslosen Körper. (con)