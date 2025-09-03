Israels Finanzminister strebt Annexion von 82 Prozent des Westjordanlands an

sonnig24°
Israel

Israel-Minister strebt Annexion von 82 Prozent des Westjordanlands an

03.09.2025, 14:54
Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich strebt eine Annexion von 82 Prozent des besetzten Westjordanlands durch Israel an. Smotrich stellte einen entsprechenden Plan vor Journalisten vor.

CORRECTS DAY Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich speaks to journalists during a press conference about new settlement construction in the Israel-occupied West Bank near Maale Adumim, Thursday, A ...
Bezalel Smotrich ist seit 2023 Vorsitzender der rechts-religiösen Partei «Mafdal».Bild: keystone

Die Palästinenser sollten in den restlichen 18 Prozent des Gebiets zunächst weiter der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstehen. Später seien dann «regionale alternative Verwaltungslösungen» vorsehen, sagte er, ohne Details zu nennen.

Smotrich betonte jedoch, es solle in Zukunft «kein palästinensisches Kollektiv» mehr geben, «das nationale Bestrebungen bewahrt, die unsere eigenen nationalen Bestrebungen zerstören sollen». Er warf der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland vor, die islamistische Terrororganisation Hamas zu unterstützen und Israels Zerstörung anzustreben.

Kritik an internationaler Anerkennung eines Staates Palästina

Mit Blick auf Pläne zur Anerkennung eines palästinensischen Staates während der UN-Vollversammlung in New York durch einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada sprach er von einer «franko-islamischen Konferenz». Es handele sich um eine neue Phase diplomatischer Versuche der Autonomiebehörde, die er als «Terrororganisation» beschrieb, Israel zu schaden.

Eine Annexion von Teilen des Westjordanlands sei ein «präventiver Schritt gegen die diplomatische Attacke, die gegen uns geplant ist», sagte Smotrich. Der Minister drohte der Autonomiebehörde für den Fall, «dass sie ihr Haupt erhebt». Dann würde man sie «zerstören, wie wir die Hamas zerstört haben», sagte er.

FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference at the Prime minister&#039;s office in Jerusalem, Aug. 10, 2025. (Abir Sultan/Pool Photo via AP, File) Mideast Wars Is ...
Benjamin Netanjahu ist seit 2022 Premierminister von Israel. Bild: keystone

Smotrich rief Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu auf, die Regierung zu versammeln und eine «historische Entscheidung» über eine Annexion zu treffen. Der Finanzminister hatte bereits im vergangenen Monat mit dem Schritt der Annexion gedroht, sollte in diesem Monat ein palästinensischer Staat anerkannt werden.

Warnung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Netanjahu hatte Annexionspläne im Westjordanland im Jahre 2020 im Gegenzug für eine Annäherung an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgesetzt.

January 9, 2024, New York, New York, United States: Representative of United Arab Emirates to the UN, LANA ZAKI NUSSEIBEH speaks at a meeting for debate of the situation in Gaza. .A resolution which w ...
Lana Nusseiba warnt vor der Annexion des Westjordanlands.Bild: www.imago-images.de

Eine ranghohe Diplomatin der Emirate, Lana Nusseiba, warnte im Gespräch mit der «Times of Israel»: «Eine Annexion wäre eine rote Linie für meine Regierung, und das bedeutet, dass es keinen dauerhaften Frieden geben kann.» Ein solcher Schritt würde «die Idee einer regionalen Integration zunichtemachen und das endgültige Aus für die Zweistaatenlösung bedeuten», sagte sie. Damit ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger palästinensischer Staat friedlich Seite an Seite existieren.

Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700'000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. (sda/dpa)

