Israels Minister: Militäreinsatz im Libanon einziger Weg

Die Hisbollah beschiesst Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr und ist erst nach einer Waffenruhe in dem palästinensischen Küstenstreifen bereit, die Waffen wieder schweigen zu lassen. Israel fordert, dass die Hisbollah sich auch aus dem Grenzgebiet zurückzieht, so wie dies eine UN-Resolution vorsieht. Seit Beginn der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah sind Zehntausende Menschen in beiden Ländern aus dem Grenzgebiet geflohen. (hkl/sda/dpa)

Ein möglicher grösserer Krieg zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah rückt nach Aussagen der Regierung in Jerusalem näher. Verteidigungsminister Joav Galant sagte nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit US-Vermittler Amos Hochstein, der einzige Weg, die Rückkehr geflüchteter israelischer Bürger im Norden in ihre Wohnorte zu gewährleisten, sei «ein militärischer Einsatz». Die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung rücke dagegen immer weiter in die Ferne, weil die Hisbollah ihr Schicksal mit der islamistischen Terrororganisation Hamas verbunden habe und sich weigere, den Konflikt zu beenden, sagte Galant.

«Jahrhunderthochwasser» ++ Erstes Todesopfer in Tschechien

Die Hochwasserlage spitzt sich weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien gab es das erste Todesopfer. Angespannt ist die Lage auch in Österreich.

Aufgrund des verheerenden Unwetters spitzt sich die Lage in Österreich, Tschechien und Polen weiterhin zu. In Österreich und Polen gab es erste Todesopfer. In Rumänien starben nach Starkregen mindestens sechs Menschen in den Fluten. In Tschechien gab es das erste Todesopfer. Mehr als eine Viertelmillion Haushalte sind dort ohne Strom.