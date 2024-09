Berichte über Tote und Verletzte bei israelischem Angriff im Gazastreifen

Bei einem Angriff am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen mehr als 1200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Das bislang beispiellose Massaker löste den Krieg aus. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage sowie der schweren Zerstörungen im Gazastreifen steht Israel international stark in der Kritik. (pre/sda)

Tupperware vor der Pleite: Kult-Konzern soll diese Woche Konkurs anmelden

Fast jeder hat wohl eine Tupperdose im Haushalt. Der Hersteller der Frischhalteprodukte gehört zu den weltweiten Traditionsmarken. Doch steht die Pleite kurz bevor.

Wer kennt sie nicht? Die bunten Frischhaltedosen des US-Herstellers Tupperware dürfen in kaum einem Haushalt fehlen. Ihren Siegeszug nahmen die Plastikschüsseln schon in den Fünfzigerjahren, als umtriebige Hausfrauen bei sogenannten «Tupperware-Partys» damit begannen, die Ware an Freundinnen und Bekannte zu vermarkten. Mit den luftdichten Dosen, so das Hersteller-Versprechen, blieben die Lebensmittel lange frisch.