Hamas-Angriff auf Party in der Wüste – Dutzende Tote

Die Angriffe der Hamas trafen ein Festival im Kibbutz Re'im. Ein Video soll eines der Opfer zeigen, wie Terroristen es in einer Parade durch die Strassen fahren.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Raketen das Hamas fliegen auf Israel zu: Auch ein Festival war Ziel der Attacken palästinensischer Terroristen. Bild: IMAGO/Mahmoud Issa / SOPA Images

Der Körper einer Frau mit Dreadlocks liegt leblos auf der Ladefläche eines Pickups, die Beine verdreht, das Gesicht zur Ladefläche gedreht. Sie trägt nur ein knappes Oberteil und eine kurze schwarze Hose sowie schwarze Stiefel. Hamas-Terroristen sitzen neben ihr, halten Gewehre und Panzerfäuste hoch, rufen «Allahu Akbar». Das Video wird in sozialen Medien verbreitet, es soll kurz nach den Hamas-Angriffen auf Israel aufgenommen sein.

Die junge Frau ist offenbar eines der Opfer der schweren Attacken aus dem Gaza-Streifen, und kurz nach der Veröffentlichung wollen Verwandte sie identifiziert haben. Es soll sich um eine 30-Jährige aus Tel Aviv handeln. Ihr Cousin Tom Weintraub Louk sagte gegenüber der «Washington Post», dass die Familie sie anhand ihrer Tattoos und Dreadlocks erkannt habe. Seine Verwandte soll die israelische und deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bislang hat sie kein Lebenszeichen von sich gegeben, auch nicht auf Instagram, wo sie das letzte Mal vor vier Wochen ein Foto veröffentlicht hat. Auf Facebook schrieb die Tätowiererin am 29. September das letzte Mal.

Nach den Schüssen brach Chaos aus

Die junge Frau soll auf einer Party nahe des Kibbuz Rei'im gewesen sein. Dort feierten in der Nacht zum Samstag Tausende unbeschwert bei einer Nature Party bis in die Morgenstunden. Doch dann änderte sich der Sound. Statt Bässen hallten Schüsse durch die Wüste. Augenzeugen berichteten dem israelischen Sender Channel 12, dass bewaffnete Hamas-Terroristen mit Gewehren auf die Israelis zugestürmt seien.

Teilnehmerin Noya Reuven, 20, sprach mit der «Times of Israel» und berichtete von einer Massenpanik, als Tausende Partygänger zu ihren Fahrzeugen rannten, während über ihnen Raketen abgefeuert wurden. Als sie in ihrem Fahrzeug sass, das sich etwas über einem weiten offenen Feld befand, hörte sie, wie sie in die Menge geschossen wurde. Sie habe erst nach zwei Stunden mit ihrem Jeep über einen kleinen Pfad entkommen können. Unterwegs habe sie andere Partygänger aufgenommen, die auf der Flucht waren.

Eine andere Teilnehmerin des Festivals berichtete dem Sender Channel 12, sie sei ebenfalls in einem Fahrzeug geflohen, auf den Fahrer sei aber geschossen worden. Sie habe zwei Stunden neben dem bewusstlosen Mann gelegen, bis sie die Stimmen israelischer Soldaten hörte.

Verwandte suchen nach Opfern

Offenbar war es den Sicherheitskräften der Party gelungen, trotz Chaos Dutzende in naheliegende Orte zu bringen. Einige seine verwundet gewesen. Es sei aber unklar, wie viele sich vielleicht noch in der Wüste versteckt hielten. Andere seien in einen nahegelegenen Kibbutz geflohen, der aber offenbar von den Terroristen gestürmt wurde.

Das israelische Nachrichtenportal Ynet rief Angehörige auf, sich zu melden, wenn sie nach Familienmitgliedern suchen. Es wurde ein Kontaktzentrum eingerichtet, mit einer E-Mail-Adresse. Auch über die Kommentarfunktion konnten sich besorgte Angehörige melden. Sie teilten Bilder der Vermissten und Telefonnummern als Kontakt. Es sind Dutzende Fotos vor allem junger Menschen. Nach lokalen Berichten wurden Dutzende Tote gefunden, viele von ihnen auch Stunden nach den Attacken noch nicht identifiziert.

«Wir wissen, sie war auf der Party, aber sie antwortet nicht», sagt Tom Weintraub Louk der «Washington Post». Mitglieder der Familie hätten auch versucht, ihren Freund – einen Mexikaner – zu erreichen, allerdings vergeblich. «Wir haben noch Hoffnung», sagt er, «Hamas ist verantwortlich für sie und die anderen.»

Verwendete Quellen: