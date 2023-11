Was die Teilung des Gazastreifens bedeutet

Die unabhängige Onlinezeitung «Times of Israel» schreibt, dass einige der Geflüchteten bereits wieder aus dem Süden zurückgekehrt seien, weil es an Unterkünften mangelt.

So machten sich weitere Palästinenser mit Rollkoffern, Haustieren und Rollstühlen auf den Weg in den Süden der Region. Schätzungsweise 800'000 Menschen haben nach den wiederholter israelischer Evakuierungsaufrufe Gaza-Stadt verlassen.

Die grösste Stadt der Enklave ist dem israelischen Militär zufolge «Brennpunkt der Terrororganisation Hamas». Israel vermutet, dass sich in Gaza Stadt ein ausgedehntes Netzwerk an Untergrundkämpfern in zivilen Infrastrukturen verschanzt.

US-Aussenminister Antony Blinken ist nach Besuchen in mehreren Ländern des Nahen Ostens überraschend auch in den Irak gereist. Er traf sich dort am Sonntag mit Ministerpräsident Mohammed al-Sudani, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete. In Bagdad war Blinken am Abend am Flughafen mit Schutzweste zu sehen. Der Besuch inmitten des Gaza-Kriegs steht auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe proiranischer Milizen auf US-Truppen im Irak.