wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
International
Israel

Attentäter töten mindestens vier Menschen in Jerusalem

Attentäter töten mindestens vier Menschen in Jerusalem

08.09.2025, 09:4908.09.2025, 10:16
Mehr «International»

Im Norden Jerusalems haben zwei Attentäter mindestens 15 Menschen durch Schüsse verletzt. Es soll bereits Tote geben. Die Polizei spricht von Terror.

Mehrere Menschen sind in Jerusalem durch Schüsse verletzt worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) berichtete zunächst, Sanitäter kümmerten sich um etwa 15 Verletzte. Später meldete MDA vier männliche Tote im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Fünf Schwerverletzte seien in Spitäler gebracht worden, zudem gebe es mehrere Verletzte, die am Tatort behandelt würden.

Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmasslich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

epa06369483 (FILE) - A view of the Al-Aqsa compound (Temple Mount) in Jerusalem&#039;s Old City, 14 July 2017, (reissued on 05 December 2017). The rock over which the shrine was built is sacred to bot ...
In Jerusalem ist es zu einem mutmasslichen Anschlag gekommen. (Symbolbild)Bild: EPA/EPA

Laut einem Bericht des Senders Channel 12 sollen die Attentäter in einen Bus eingedrungen sein und dann das Feuer eröffnet haben. Demnach sollen mindestens fünf der Opfer in Lebensgefahr schweben. Wer hinter der Tat steckt oder was das Motiv ist, ist zunächst unklar.

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. «Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert», sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.

Ein Rettungssanitäter berichtete laut «Jerusalem Post», dass die Rettungskräfte bei ihrer Ankunft bewusstlose Menschen auf der Strasse, am Strassenrand und auf dem Gehweg einer Bushaltestelle vorgefunden hätten. «Es gab grosse Zerstörungen, zerbrochenes Glas auf dem Boden und viel Aufregung», so der Sanitäter.

«Wir begannen mit der medizinischen Versorgung der Verletzten und behandeln sie derzeit weiterhin und transportieren sie in Spitäler.»

(rbu/sda/dpa/t-online)

Update folgt ...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Rettet der Akkusativ!
4
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
5
«Blockieren wir alles»: Französische Aktivisten planen einen landesweiten Stillstand
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
2
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
3
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
4
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
5
Trump verhunzt den US-Dollar: «Die Schweiz ist heute der einzig echte sichere Hafen»
US-Militärakademie kapituliert vor Trump – mit Tom Hanks als Opfer
Wie aus einer gross angekündigten Preisverleihung und Ehrenparade ein Schmierentheater wird.
Zuerst wurde sie gross angekündigt, jetzt folgt der kleinlaute Rückzieher: Die berühmte US-Militärakademie West Point hat eine geplante Preisverleihung an Hollywoodstar Tom Hanks kurzfristig abgesagt.
Zur Story