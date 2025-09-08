Attentäter töten mindestens vier Menschen in Jerusalem

Im Norden Jerusalems haben zwei Attentäter mindestens 15 Menschen durch Schüsse verletzt. Es soll bereits Tote geben. Die Polizei spricht von Terror.

Mehrere Menschen sind in Jerusalem durch Schüsse verletzt worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) berichtete zunächst, Sanitäter kümmerten sich um etwa 15 Verletzte. Später meldete MDA vier männliche Tote im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Fünf Schwerverletzte seien in Spitäler gebracht worden, zudem gebe es mehrere Verletzte, die am Tatort behandelt würden.

Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmasslich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

In Jerusalem ist es zu einem mutmasslichen Anschlag gekommen. (Symbolbild) Bild: EPA/EPA

Laut einem Bericht des Senders Channel 12 sollen die Attentäter in einen Bus eingedrungen sein und dann das Feuer eröffnet haben. Demnach sollen mindestens fünf der Opfer in Lebensgefahr schweben. Wer hinter der Tat steckt oder was das Motiv ist, ist zunächst unklar.

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. «Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert», sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.

Ein Rettungssanitäter berichtete laut «Jerusalem Post», dass die Rettungskräfte bei ihrer Ankunft bewusstlose Menschen auf der Strasse, am Strassenrand und auf dem Gehweg einer Bushaltestelle vorgefunden hätten. «Es gab grosse Zerstörungen, zerbrochenes Glas auf dem Boden und viel Aufregung», so der Sanitäter.

«Wir begannen mit der medizinischen Versorgung der Verletzten und behandeln sie derzeit weiterhin und transportieren sie in Spitäler.»

(rbu/sda/dpa/t-online)

Update folgt ...