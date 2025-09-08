wechselnd bewölkt19°
International
Israel

Attentäter töten fünf Menschen in Jerusalem

08.09.2025, 09:4908.09.2025, 12:03
Mehr «International»

Bei einem Anschlag in Jerusalem sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, vier männliche Opfer seien am Ort des Anschlags für tot erklärt worden. Eine Frau starb nach Klinikangaben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden insgesamt zwölf Personen in Spitäler gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag im Norden der Stadt aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden.

Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmasslich palästinensische Attentäter seien getötet worden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt nach dem Anschlag nach Angaben seines Büros eine Lageberatung mit Sicherheitsrepräsentanten ab.

epa06369483 (FILE) - A view of the Al-Aqsa compound (Temple Mount) in Jerusalem&#039;s Old City, 14 July 2017, (reissued on 05 December 2017). The rock over which the shrine was built is sacred to bot ...
In Jerusalem ist es zu einem mutmasslichen Anschlag gekommen. (Symbolbild)Bild: EPA/EPA

Bus von Schüssen durchlöchert

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. «Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert», sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.

«Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos», berichtete ein Sanitäter. «Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe.» Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Spital gebracht worden.

Attentäter kamen in einem Fahrzeug zum Ort des Anschlags

Die Polizei teilte mit, die beiden Attentäter seien in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie «ausgeschaltet». Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.

Nach dem Anschlag wurden nach Angaben von Augenzeugen Militärsperren zwischen Jerusalem und Ramallah, in deren Nähe palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland liegen, für den Verkehr gesperrt. In Kalandia habe es eine Razzia der Armee gegeben.(rbu/sda/dpa)

Update folgt ...

Themen
Atomenergiebehörden-Chef warnt vor Welt mit 25 Nuklearstaaten
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat vor einer Welt mit bis zu 25 Nuklearwaffen-Staaten gewarnt. «Ohne Panik verbreiten zu wollen» sehe er das Risiko eines atomaren Konflikts heute höher als in der Vergangenheit, sagte der Argentinier der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» (Sonntag). Grossi sprach davon, dass 20 bis 25 Länder in den Besitz von Atombomben kommen könnten. Aktuell gibt es nach einer Auflistung von Experten neun Atommächte.
Zur Story