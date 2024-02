Israelische Soldaten stürmen als Ärzte verkleidet ein Krankenhaus

Im vergangenen Jahr war das Spital in Jenin häufiger Ziel von israelischen Durchsuchungen, da es am Rande eines Flüchtlingslagers liegt, das als Hochburg palästinensischer Extremisten gelte.

Ärzte des Ibn-Sina-Spitals in Jenin berichten, dass israelische Soldaten am Dienstag in das Krankenhaus gekommen seien, um drei Männer zu töten. Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Sie sollen als Ärzte, Pfleger und Zivilisten verkleidet gewesen sein und Waffen unter langen Mänteln und Arztkitteln versteckt haben.

Anschlag auf israelische Botschaft in Schweden vereitelt +++ Wasser in Hamas-Tunnel

In Spanien tobt ein heimlicher Krieg ums Wasser

In Spanien gehören Wasserrestriktionen aufgrund der Trockenheit für viele Menschen zum Alltag. Doch nicht alle halten sich daran. Statt mit den süssesten Erdbeeren wird im Agrarsektor mit immer raffinierteren Ideen zur illegalen Wasserentnahme konkurriert.



Am Rande des Stausees La Viñuela in Malaga ragt versteckt unter einer Dose ein grosses Rohr aus dem Boden, das illegal Wasser abpumpt. Die Region in Südspanien ist für ihre tropischen Früchte bekannt wie etwa Mangos oder Avocados. Nur ist deren Anbau enorm wasserintensiv – und Wasser ist in Spanien bereits im Winter knapp.