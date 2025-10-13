freundlich13°
Israel Geiselfreilassung: Die bewegendsten Bilder des historischen Tages

Zwischen Tränen und Jubel – so feiern die Menschen in Israel und im Westjordanland

Nach mehr als zwei Jahren sind die letzten überlebenden Hamas-Geiseln frei. Die bewegenden Momente des historischen Tags in Bildern.
13.10.2025, 14:3013.10.2025, 14:38

People gather at a plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025 prior to the release of Israeli hostages held in Gaza. (AP Photo/Emilio Morenatti) Israel Palestinians ...
Ein historischer und emotional aufgeladener Tag: 737 Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 lässt die Hamas alle lebenden Geiseln frei.Bild: keystone

People gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025. The release took place as part of a cease ...
Hunderte versammelten sich in Tel Aviv schon am frühen Morgen auf dem sogenannten Geiselplatz, um die Freilassung der Geiseln live zu verfolgen.Bild: keystone

People react as a convoy carrying the hostages released from the Gaza Strip arrives at a military base near Reim, southern Israel, on Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Leo Correa) Israel Palestinians G ...
Menschen jubeln, als ein Konvoi mit den aus dem Gazastreifen freigelassenen Geiseln bei Re'im im Süden Israels eintrifft. Bild: keystone

Freed Israeli hostage Guy Gilboa-Dalal gestures from a van as he arrives at Beilinson hospital in Petah Tikva, Israel, after he was released from Hamas captivity in the Gaza Stripl, Monday, Oct. 13, 2 ...
Guy Gilboa-Dalal ist einer der 20 Geiseln, die aus der Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen befreit wurden. Der 24-Jährige war am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival verschleppt worden.Bild: keystone

People react as they gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025. The release took place as p ...
Die Menschen zeigen gemischte Gefühle aus Freude und Trauer.Bild: keystone

epaselect epa12449948 Israelis celebrate prior to the scheduled release of hostages held by Hamas, at Hostage Square in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. As part of the ceasefire agreement between Is ...
Lange haben Israeli­s und Israelinnen auf diesen Moment gehofft.Bild: keystone

A Palestinian prisoner who was released from an Israeli prison as part of a ceasefire deal between Israel and Hamas, upon his arrival in the West Bank city of Ramallah, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Phot ...
Auch im Westjordanland herrscht Ausnahmezustand.Bild: keystone

A Palestinian prisoner makes the victory sign after being released from an Israeli prison as part of a ceasefire deal between Israel and Hamas, upon his arrival in the West Bank city of Ramallah, Mond ...
Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens wurden rund 1900 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Bild: keystone

President Donald Trump arrives on Air Force One at Ben Gurion Airport near Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit) Israel Palestinians Gaza Trump
Donald Trump reist mit der Air Force One nach Tel Aviv, um vor dem israelischen Parlament eine Rede zu halten. Bild: keystone

epa12449901 US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu leave Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. According to a parliament spokesperson for the Israel ...
Am Flughafen wird Donald Trump von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfangen.Bild: keystone

People wearing hats that read &quot;Trump The Peace President&quot; inside the Knesset as President Donald Trump prepares to deliver remarks, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem. (Kenny Holston/The Ne ...
Im Knesset verteilen Abgeordnete Hütte mit der Aufschrift «Trump The Peace President».Bild: keystone

President Donald Trump talks with Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Knesset, Israel&#039;s parliament, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem. (Evelyn Hockstein/Pool via AP) Trump Mi ...
Donald Trump spricht vor der Knesset in Jerusalem.Bild: keystone

A Jewish man wears a kippah printed with the image of U.S. President Donald Trump during a gathering at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025, before the release ...
Ein jüdischer Mann trägt eine Kippa mit dem Bild des US-Präsidenten Donald Trump.Bild: keystone

epa12444450 People walk past a shop selling Jewish skullcaps, known as a kippah (Hebrew) or yarmulke (Yiddish), featuring an image of U.S. President Donald Trump at a market in Jerusalem, Israel, 10 O ...
Auf dem Markt in Jerusalem findet man noch andere Modelle.Bild: keystone

Members of an Israeli military band watch a live broadcast showing the first group of hostages being released from Hamas captivity in Gaza, ahead of a welcoming ceremony for U.S. President Donald Trum ...
Mitglieder einer Militärkapelle bereiten sich auf einen Auftritt vor.Bild: keystone

epa12450042 Egyptian security forces and members of the press stand next to a billboard bearing the portraits of US President Donald Trump (L) and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi ahead of the ...
In Sharm El-Sheikh wird Donald Trump zum internationalen Gaza-Friedensgipfel erwartet.Bild: keystone

(cst)

Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
