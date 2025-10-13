Zwischen Tränen und Jubel – so feiern die Menschen in Israel und im Westjordanland

Nach mehr als zwei Jahren sind die letzten überlebenden Hamas-Geiseln frei. Die bewegenden Momente des historischen Tags in Bildern.

Ein historischer und emotional aufgeladener Tag: 737 Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 lässt die Hamas alle lebenden Geiseln frei. Bild: keystone

Hunderte versammelten sich in Tel Aviv schon am frühen Morgen auf dem sogenannten Geiselplatz, um die Freilassung der Geiseln live zu verfolgen. Bild: keystone

Menschen jubeln, als ein Konvoi mit den aus dem Gazastreifen freigelassenen Geiseln bei Re'im im Süden Israels eintrifft. Bild: keystone

Guy Gilboa-Dalal ist einer der 20 Geiseln, die aus der Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen befreit wurden. Der 24-Jährige war am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival verschleppt worden. Bild: keystone

Die Menschen zeigen gemischte Gefühle aus Freude und Trauer. Bild: keystone

Lange haben Israeli­s und Israelinnen auf diesen Moment gehofft. Bild: keystone

Auch im Westjordanland herrscht Ausnahmezustand. Bild: keystone

Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens wurden rund 1900 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Bild: keystone

Donald Trump reist mit der Air Force One nach Tel Aviv, um vor dem israelischen Parlament eine Rede zu halten. Bild: keystone

Am Flughafen wird Donald Trump von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfangen. Bild: keystone

Im Knesset verteilen Abgeordnete Hütte mit der Aufschrift «Trump The Peace President». Bild: keystone

Donald Trump spricht vor der Knesset in Jerusalem. Bild: keystone

Ein jüdischer Mann trägt eine Kippa mit dem Bild des US-Präsidenten Donald Trump. Bild: keystone

Auf dem Markt in Jerusalem findet man noch andere Modelle. Bild: keystone

Mitglieder einer Militärkapelle bereiten sich auf einen Auftritt vor. Bild: keystone

In Sharm El-Sheikh wird Donald Trump zum internationalen Gaza-Friedensgipfel erwartet. Bild: keystone

