Das passiert mit den Geiseln aus Gaza nach der Freilassung

People react as they gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025. The release took place as p ...
Die Familien der Freigelassenen warten seit über zwei Jahren darauf, ihre Angehörigen wiedersehen zu können.Bild: keystone

13.10.2025, 09:5513.10.2025, 09:55

Im Verlauf des 13. Oktobers werden alle 20 noch lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen. Um 7 Uhr morgens (Schweizer Zeit) wurden die ersten sieben Geiseln an das Rote Kreuz übergeben und nach Israel gebracht.

In den folgenden Stunden, voraussichtlich gegen 10 Uhr (Schweizer Zeit), sollen die restlichen Verschleppten übergeben und freigelassen werden.

Nachdem die Geiseln an das Rote Kreuz übergeben werden, werden diese in Autos über die Grenze nach Israel zu einem Armeestützpunkt gebracht. Dort erhalten sie unverzüglich medizinische Hilfe und werden persönlich betreut.

People react as a convoy carrying the hostages released from the Gaza Strip arrives at a military base near Reim, southern Israel, on Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Leo Correa) Israel Palestinians G ...
Menschen bejubeln die Konvois mit den freigelassenen Geiseln, die über die Grenze nach Israel fahren. Bild: keystone

Nach den ersten Untersuchungen werden die Geiseln zu ihren Familien und Angehörigen gebracht. Die Familien der verschleppten Geiseln dürfen die so lang Vermissten das erste Mal nach über zwei Jahren wieder in die Arme schliessen.

Nach dem grossen Wiedersehen werden die Freigelassenen in Spitäler gebracht. Dort werden sie bis auf Weiteres medizinisch versorgt, da sie fast zwei Jahre in Gefangenschaft in unterirdischen Tunneln verbringen mussten und von den Hamas ausgehungert wurden.

In Israel gibt es grosse Sorge um die Gesundheit der Geiseln. Mindestens genauso gross sei jedoch die Vorfreude, die Geliebten wiederzusehen. (nib)

Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 13
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Geisel-Fahrzeug im Gazastreifen
Video: extern
