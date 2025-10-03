bedeckt11°
DE | FR
burger
International
Israel

Botschafts-Team besucht Schweizer Gaza-Aktivisten im Gefängnis

Botschafts-Team besucht Schweizer Gaza-Aktivisten im Gefängnis

03.10.2025, 19:1603.10.2025, 19:16

Ein Team der Schweizer Botschaft in Israel hat am Freitag die 19 Schweizer Aktivisten der Gaza-Flottille im Ktzi'ot-Gefängnis im Süden des Landes besucht. Die israelischen Sicherheitsbehörden hätten den Besuch wegen verschiedener Vorfälle abgebrochen, hiess es.

Beim Besuch sei es darum gegangen, den Aktivisten den konsularischen Schutz der Schweizer Staatsangehörigen zu gewährleisten. Es war eines der ersten Teams ausländischer Vertretungen in Israel, das sich vor Ort begab, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage schrieb. Das Team sei etwa acht Stunden vor Ort geblieben.

Aufgrund verschiedener Vorfälle brachen die israelischen Sicherheitsbehörden den Besuch ab, so dass die Vertreter der Schweizer Botschaft keine ausführlichen Gespräche mit der Gruppe der Schweizer Staatsangehörigen führen konnten, wie es weiter hiess. Die Botschaft plane einen erneuten Besuch am Sonntag. (sda)

Mehr zum Thema:

Grosser Streik in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
3
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Trump: Hamas-Antwort bis Sonntag, 18 Uhr – sonst droht «die Hölle»
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
Tote bei Sturm auf Polizeiwache in Marokko
Bei den Jugendprotesten in Marokko sind mindestens drei Menschen durch Schüsse von Sicherheitskräften getötet worden. Diese hätten das Feuer eröffnet, als Demonstranten eine Polizeiwache stürmten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP.
Zur Story