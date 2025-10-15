recht sonnig12°
DE | FR
burger
International
Italien

Italien: Im Kolosseum in Rom soll es bald Popkonzerte geben

Im Kolosseum in Rom soll es bald Popkonzerte geben

15.10.2025, 15:2015.10.2025, 15:20

Im Kolosseum, dem fast zwei Jahrtausende alten Wahrzeichen von Rom, sollen künftig grosse Popkonzerte stattfinden. Der neue Direktor der antiken Stätte, Simone Quilici, kündigte an, die Arena für Auftritte von Weltstars wie Paul McCartney, Peter Gabriel oder Sting zu öffnen. Sein Ziel sei es, neben den Touristen auch andere «Menschen in die Denkmäler hineinzubringen», sagte der Italiener der Tageszeitung «La Repubblica».

An undated aerial photo shows ancient Roman Colosseum, which is among the 21 finalists for the new seven wonders of the world, British daily &#039;Independent&#039; said on Monday 20 November 2006. Mi ...
Schon bald könnten im Kolosseum Konzerte stattfinden.Bild: EPA

Mit mehr als 14,7 Millionen Besuchern pro Jahr ist das Kolosseum Italiens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Die Arena wurde im ersten Jahrhundert als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Wegen des grossen Rummels machen viele Einheimische um die Anlage inzwischen einen Bogen. Immer wieder gibt es Klagen über aufdringliche Souvenir-Verkäufer und Abzocke beim Eintritt.

Andere antike Stätten werden bereits für Konzerte genutzt

Der neue Direktor kündigte nun an, Geschäftemacher in Gladiatorenkostümen aus der Umgebung zu verbannen. «Mein Ziel ist es, das Kolosseum der Stadt zurückzugeben und seine Rolle wiederzubeleben», sagte der 55-Jährige. Dazu sollen auch die Popkonzerte dienen. «Mein Traum ist Paul McCartney», sagte Quilici. Der Ex-Beatle habe 2003 schon einmal in Kolosseum ein Konzert für einen kleinen ausgewählten Kreis gegeben.

Konkrete Termine für Auftritte nannte der neue Direktor nicht. Andere antike Stätten in Rom wie der Circus Maximus oder die Caracalla-Thermen werden bereits für Konzerte genutzt. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Bananen aus Italien, Wein aus England: Wie der Klimawandel die Vegetationszonen verschiebt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 30
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

England: 17. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Weltmeister (1966)
quelle: keystone / toms kalnins
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Am Zürcher Paradeplatz sind zwei Trams zusammengestossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Höchster Anstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Aufzeichnungen
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
5
Drama!? Dorothee Elmigers Buchpreis-Siegerbuch ist nicht erhältlich
Zeuge im Benko-Prozess: Auf Masse-Konto sind 900.000 Euro
Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko hat ein Insolvenzverwalter das Vermögen des 48-Jährigen auf dem sogenannten Masse-Konto auf 900'000 Euro beziffert. Die anerkannten Forderungen der Gläubiger lägen demgegenüber bei rund 45 Millionen Euro, sagte Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger.
Zur Story