Thomas Gottschalk veröffentlicht Diagnose: «Ich habe Krebs»

Undated handout picture shows entertainer Thomas Gottschalk in an advertisement of the Haribo Company; Germany. Since 1991 Gottschalk advertises the products of the Bonn-based candy company. The long ...
Thomas Gottschalk spricht erstmals über seine ErkrankungBild: EPA

Thomas Gottschalk veröffentlicht Diagnose: «Ich habe Krebs»

30.11.2025, 19:2730.11.2025, 19:39

Thomas Gottschalk ist an Krebs erkrankt. Der 75-jährige Entertainer, der über Jahrzehnte das Gesicht der deutschen Abendunterhaltung war, sprach erstmals über seine schwere Diagnose und die vergangenen Monate, die von komplizierten Eingriffen geprägt waren.

Wie Thomas Gottschalk in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung offenbarte, erhielt er die Nachricht bereits im Juli 2025. Die Ärzte diagnostizierten bei dem Moderator einen seltenen und bösartigen Tumor: ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom.

Zwei schwere Operationen

Bisher musste sich Gottschalk zwei schweren Operationen unterziehen. Die Eingriffe waren tiefgreifend; laut eigenen Angaben mussten dabei unter anderem Teile der Harnleiter sowie der Blase entfernt werden. Die Behandlung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, der Entertainer muss weiterhin starke Medikamente einnehmen.

Ehefrau Karina über die schwere Zeit

Seine Ehefrau Karina schilderte den Ernst der Lage: «Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht.» Nach der Diagnose sei keine Zeit verloren worden, Gottschalk sei sofort operiert worden.

Update folgt...

