Vulkan aktiv: Leichter Ascheregen beim Ätna

27.12.2025, 07:30

Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien zeigt wieder erhöhte Aktivität. Der Vulkan habe glühendes Material und geringe Mengen von Asche ausgestossen, teilte das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) auf Facebook mit. Die Aktivität zeige sich am Nordostkrater. Die Eruptionswolke sei vom Wind in nordöstliche Richtung getrieben worden. Es sei leichter Ascheregen in dem Küstenort Taormina und am Piano Provenzana gemeldet worden, wo es auch Skipisten gibt.

Sporadische Explosionen habe es auch am Krater Bocca Nuova gegeben, wo das glühende Material bis zu mehreren Dutzend Metern über den Kraterrand geworfen wurde, erläuterte das Institut weiter. Der regionale Zivilschutz hob zeitweise die Warnstufe für den Vulkan auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für Lavafontänen an.

Der rund 3400 Meter hohe Ätna ist Europas grösster aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Schaulustige an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder. (sda/dpa)

