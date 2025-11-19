freundlich
Vulkan Semeru in Indonesien spuckt 2000 Meter hohe Aschesäule

In this photo released by the Geological Agency (Badan Geologi) of Indonesia&#039;s Ministry of Energy and Mineral Resources, Mount Semeru releases volcanic materials during an eruption in Lumajang, E ...
Im Dezember 2021 ist der Vulkan zuletzt augebrochen.Bild: keystone

19.11.2025, 13:0819.11.2025, 13:15

In Indonesien ist der Vulkan Semeru auf der Insel Java ausgebrochen und hat eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geworfen. Die Behörden in dem südostasiatischen Inselstaat hoben die Warnstufe für den Feuerberg mittlerweile auf das höchste Niveau an.

Video: twitter/JohnCremeansX

Die Eruption begann der Vulkanologie-Behörde zufolge am Nachmittag (Ortszeit). Die Aschesäule stieg vom Gipfel rund zwei Kilometer in die Höhe. Gleichzeitig flossen pyroklastische Ströme herab – Lawinen aus heissem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen. Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben.

Höchster Berg der Insel Java

Der Semeru ist mit seinen knapp 3'700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java. Er liegt im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru, der bei Touristen für Krater-Touren beliebt ist. Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. (sda/dpa)

