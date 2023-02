Überraschung in Italien: Gebürtige Tessinerin wird wohl Chefin der Sozialdemokraten

Dutzende tote Migranten nach Bootsunglück in Süditalien – das Wichtigste in 5 Punkten



An der süditalienischen Küste kam es zu einem Schiffbruch kurz vor einem Badestrand. Dutzende Migranten sind bei dem dramatischen Bootsunglück ertrunken. Die 5 wichtigsten Fragen dazu.



Schiffstrümmer in der Brandung, Retter, die am Strand eine Leiche wegtragen, Überlebende, die am Ufer in Decken gehüllt ausharren: Das Ausmass des Bootsunglücks im Süden Italiens ist erschreckend.