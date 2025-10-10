sonnig15°
DE | FR
burger
International
Italien

Giorgia Meloni plant Burka-Verbot in Italien: Strafen bis zu 3000 Euro

Italien will Jungfräulichkeitstest und Burkas verbieten

Burkas sollen bald in Italien im öffentlichen Raum und Büros verboten werden. Die Meloni-Partei «Brüder Italiens» hat einen Gesetzentwurf vorgelegt.
10.10.2025, 18:18
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant ein Verbot von Burkas in Schulen, Geschäften und Büros. Die Partei der Politikerin, die «Brüder Italiens», hat einen Gesetzesentwurf ins römische Parlament eingebracht, der das Tragen von Burkas und Nikabs sowie andere vornehmlich muslimische Praktiken mit einer Geldstrafe bis zu 3000 Euro belegt.

epa12423815 Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni arrives for the 7th meeting of the European Political Community (EPC) at Bella Center in Copenhagen, Denmark, 02 October 2025. The summit, bringi ...
Giorgia Meloni bei einer Fernsehsendung. Ihre Partei will gegen Burkas vorgehen. Bild: keystone

Die Partei bezeichnete den Gesetzentwurf als Massnahme gegen «islamischen Separatismus», die darauf abziele, «religiöse Radikalisierung und religiös motivierten Hass» zu bekämpfen. Es soll auch Strafen für einen Test auf Jungfräulichkeit geben, berichtet unter anderem die «Financial Times».

Jungfräulichkeitstests bald verboten

Der Entwurf verweist auf die Notwendigkeit, «kulturelle Verbrechen» gegen schutzbedürftige Frauen zu bekämpfen, indem bestehende Gesetze gegen nicht einvernehmliche arrangierte Ehen verschärft werden, die mit Freiheitsstrafen von vier bis zehn Jahren geahndet werden sollen. Ausserdem soll mit dem neuen Gesetz die finanzielle Unterstützung für Moscheen und andere muslimische Einrichtungen erschwert werden.

Die islamischen Vereinigungen Italiens gehen davon aus, dass etwa zwei Millionen Muslime in dem EU-Land leben – viele davon sind ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien, so die «FT». Muslimische Gruppen erklärten, dass die strenge Haltung der Partei «Fratelli d'Italia» gegenüber islamischen Kopftüchern nicht zur Harmonie beitragen würde, sondern vielmehr die Gefahr berge, Muslime zu entfremden. «Die Wahlfreiheit ist ein Grundprinzip einer demokratischen Gesellschaft – kein Staat sollte einer Frau vorschreiben, wie sie sich zu kleiden hat», erklärte Yassine Lafram, Präsident der Union der Islamischen Gemeinschaften Italiens, nach Bekanntgabe des Gesetzentwurfs.

epa06775167 Women wearing the niqab exit the Danish Parliament at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, 31 May 2018. A majority in the Danish Parliament adopted a ban wearing niqab or burka in ...
Eine Frau in einer Burka. Sie sollen in italienischen Schulen, Büros und auf öffentlichen Plätzen verboten werden. (Symbolbild)Bild: EPA/SCANPIX DENMARK

Frankreich war 2011 das erste europäische Land, das ein generelles Verbot für das Tragen von Burkas in der Öffentlichkeit eingeführt hat. Seitdem hat sich die Liste erheblich erweitert: Mehr als 20 Staaten weltweit haben inzwischen ein Verbot für Burkas und andere Vollverschleierungen in der Öffentlichkeit eingeführt, darunter Österreich, Tunesien, die Türkei, Sri Lanka und die Schweiz.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
1 / 7
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Gen Z soll faul sein – eine Studie zeigt jedoch ein anderes Bild
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Tausende strömen zurück nach Gaza-Stadt +++ 36 Verletzte im Westjordanland
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Trump droht China mit neuen Zöllen+++ Klage gegen Trump-Kritikerin
5
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
«Meine erste Reaktion war, hemmungslos zu weinen»
Israel und die Hamas stimmten in einem als «historisch» gefeierten Moment der ersten Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump zu. Trump bezeichnete das Abkommen als ersten Schritt «hin zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden. Alle Parteien werden fair behandelt!», schrieb er auf der Plattform Truth Social.
Zur Story