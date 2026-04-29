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Fico-Attentäter in der Slowakei muss 21 Jahre ins Gefängnis

Juraj Cintula, who is facing charges of committing a serious crime of terrorist attack on Premier Robert Fico, arrives at the Supreme Court in Bratislava, Slovakia, Wednesday April, 29, 2026. (Martin ...
Juraj Cintula, der wegen des Vorwurfs eines Terroranschlags auf Robert Fico angeklagt ist, trifft am Obersten Gerichtshof in Bratislava ein.Bild: keystone

Fico-Attentäter in der Slowakei muss 21 Jahre ins Gefängnis

29.04.2026, 14:5529.04.2026, 14:55

Für 21 Jahre muss der Mann ins Gefängnis, der im Mai 2024 den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico mit fünf Schüssen lebensgefährlich verletzte.

Fast zwei Jahre nach dem Schussattentat bestätigte das Oberste Gericht der Slowakei in Bratislava das im Oktober 2025 gefällte Urteil eines Spezialgerichts. Damit wird die Verurteilung des inzwischen 73 Jahre alten Rentners Juraj Cintula rechtskräftig.

Das Spezialgericht in Banska Bystrica hatte als erste Instanz den Attentäter wegen Terrorismus zu 21 Jahren Haft verurteilt. Cintula hatte dagegen Berufung eingelegt und eine geringere Strafe verlangt. Deshalb musste nun das Oberste Gericht entscheiden. Auch in diesem Berufungsverfahren bezeichnete er am Mittwoch die hohe Strafe als «verrückt» und betonte: «Ich bin kein Terrorist!»

Hass auf den Premier als Tatmotiv

Cintula hatte am 15. Mai 2024 auf den linksnationalen Regierungschef Fico geschossen, als dieser nach einer Regierungssitzung im Kulturhaus der Kleinstadt Handlova zu wartenden Anhängern ins Freie getreten war. Die Polizei nahm den Angreifer unmittelbar nach seiner Tat fest. Deshalb gab es nie Zweifel daran, dass er der Täter war.

epa12908677 (L-R) Slovak Prime Minister Robert Fico and Deputy Prime Minister and Minister for the Economy Denisa Sakova attend a press conference at the premises of oil transport company Transpetrol ...
Robert Fico.Bild: keystone

Auch Cintula selbst leugnete seine Tat nie. Allerdings bestritt er im Gerichtsverfahren eine Tötungsabsicht. Sein Ziel sei es gewesen, den linkspopulistischen Politiker so schwer zu verletzen, dass er seine Regierungsarbeit nicht mehr hätte weiterführen können. Als Motiv nannte er Hass auf Fico und seine Regierungspolitik.

Die Tat hatte auch grosse politische Brisanz. In einem kurz nach seiner Festnahme auf umstrittene Weise an die Öffentlichkeit gelangten Video eines Polizisten begründete Cintula nämlich seinen Hass auf Fico mit denselben Formulierungen, mit denen die Oppositionsparteien damals zu Protesten gegen die Fico-Regierung aufriefen. Regierungspolitiker gaben der Opposition und oppositionellen Medien deshalb eine Mitschuld an einem «Klima des Hasses», das die terroristische Tat erst ermöglicht habe. (hkl/sda/dpa)

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