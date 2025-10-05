wolkig, aber kaum Regen11°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Slowakei-Premier Fico: Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg

Slovakia&#039;s Prime Minister Robert Fico delivers his speech during the 130th anniversary celebration of Mária Valeria Bridge in Esztergom, Hungary, on Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Denes Erdos) ...
Der slowakische Regierungschef Robert Fico.Bild: keystone

Slowakei-Premier Fico: Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg

05.10.2025, 18:0905.10.2025, 18:09

Der linksnationale slowakische Regierungschef Robert Fico hat in einem TV-Interview erneut die Ukraine- und Russland-Politik der EU kritisiert. Im Unterschied zum Grundtenor der meisten EU-Gipfeltreffen wünsche er sich keine Niederlage Russlands, sondern ein Verhindern eines neuerlichen grossen Krieges. Der Ukraine-Krieg sei «nicht unser Krieg», sagte er.

Das Gespräch fand anlässlich des alljährlichen Gedenkens an die Schlacht am Duklapass 1944 statt, die die Befreiung der Slowakei von der nationalsozialistischen Vorherrschaft durch die Rote Armee einleitete. Dabei handelte es sich um die grösste und blutigste Schlacht auf dem Gebiet der heutigen Slowakei während des Zweiten Weltkrieges, wobei die angreifende Rote Armee den weitaus grössten Blutzoll erbrachte. Deshalb sei es falsch, immer mehr Denkmäler für gefallene sowjetische Soldaten zu entfernen.

Ihn erschrecke, «wie leichtfertig heute wieder mehr über Krieg als über Frieden gesprochen» werde, sagte Fico. «Auf EU-Gipfeln wird darüber geredet, wie Russland zu besiegen sei. Ich weiss nicht, ob sich diese Leute bewusst sind, was Krieg bedeutet. Vielleicht sollte jemand kommen und der Öffentlichkeit mehr darüber berichten, was für ein entsetzliches Leiden das damals war.» So etwas dürfe sich nicht wiederholen, mahnte er und versprach seinen Wählern, er werde die Slowakei nie in ein «Kriegsabenteuer» hineinziehen lassen, solange er Premier sei. (sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Krieg:

Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
Meistgeteilt
1
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
Zwischen Italien und den USA ist ein Pasta-Krieg ausgebrochen
Zwischen Italien und den USA ist ein Pasta-Krieg ausgebrochen. Das US-Handelsministerium bezichtigt italienische Hersteller des Dumpings und hat einen neuen Strafzoll von 91,74 Prozent verhängt, zusätzlich zum bereits bestehenden Zollsatz von 15 Prozent.
Zur Story