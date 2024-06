Mehr als 550 Pilger sterben aufgrund extremer Hitze in Mekka

1 / 11

Mekka Reloaded - Gott, Kommerz und Grössenwahn

Das moderne Mekka ist in Beton gegossener Grössenwahn. Neben der Grossen Moschee, die wieder einmal erweitert wird, ragt eine Kopie des Big Ben in die Höhe – sechs Mal so gross wie das Original.

quelle: ap / mosa'ab elshamy