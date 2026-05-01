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Die Klimajugend stirbt aus – Interesse am Klimawandel schwindet

Die Klimajugend stirbt aus – Interesse am Klimawandel schwindet

01.05.2026, 08:1601.05.2026, 08:16
epa07597031 Protesters demonstrate during a &#039;Fridays for Future&#039; demonstration in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, 24 May 2019. The growing &#039;Fridays for Future&#039; mo ...
Das waren noch Zeiten: Eine «Fridays for future»-Demonstration im Jahr 2019.Bild: EPA/EPA

Das Thema Klimawandel ist Jugendlichen laut einer repräsentativen Befragung weniger wichtig als noch vor ein paar Jahren. 2025 hielten nur noch rund vier von zehn Jugendlichen das Thema für sehr wichtig – 2021 waren es noch rund sechs von zehn.

Dies ergab eine Befragung des Sinus-Instituts im Auftrag der Krankenkasse Barmer, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gleichzeitig steigt der Anteil derer, die das Thema als unwichtig bewerten von 9 Prozent (2021) auf 17 Prozent (2025). Für die Studie wurden zwischen dem 16. Oktober und dem 20. November bundesweit online 2'000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt.

Die grosse Angst vor dem Klimawandel ist unter Jugendlichen seltener geworden: 2025 sagte knapp ein Drittel der Jugendlichen (31 Prozent), sie hätten persönlich grosse Angst vor dem Klimawandel. 2021 waren es noch 39 Prozent. Gleichzeitig gaben 22 Prozent an, keine Angst zu haben (2021: 14 Prozent). Fast die Hälfte (47 Prozent) beschrieb gemischte Gefühle – unverändert zu 2021.

Auch wenn das Thema bei Jugendlichen scheinbar an Bedeutung verliert – entspannt hat sich die Lage in keinster Weise. Im Gegenteil: Der Klimawandel zeigt sich in Europa immer deutlicher: Der Kontinent heize sich seit den 1980er Jahren doppelt so schnell auf wie die Welt als Ganzes, sagte die Chefin der Weltwetterorganisation, Celeste Saulo, bei der Vorstellung eines Berichts über den Zustand des Klimas. Europa erlebte 2025 unter anderem einen enormen Rückgang der Schnee- und Eisbedeckung, Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Meereserwärmung, vieles davon auf Rekordniveau. (sda/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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HabbyHab
01.05.2026 08:48registriert Oktober 2014
Wenn man sieht, dass man überhaupt nicht ernst genommen wird, sondern dafür bestraft wird, sich für das Klima einsetzen zu wollen..
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