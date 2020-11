International

Donald Trump ist am Ende – und die USA sind zurück in der Wirklichkeit



«Dear Americans, willkommen zurück in der Realität ...»

Donald Trump ist weit gekommen bei der Delegitimation der Realität. Nun hat sie ihn jäh gestoppt.

Liebe Amerikanerinnen, liebe Amerikaner

Die Amtszeit eures Präsidenten Donald J. Trump endet, wie sie begonnen hat. Fassungslos beklagte euer Präsident, dass immer noch Stimmen ausgezählt werden, obwohl er seinen Sieg doch schon verkündet hatte.

Er erkannte nicht, dass seine Entfaktungs-Strategie nicht aufgegangen war. Sie fing mit der Behauptung des Weissen Hauses an, Trump habe das grösste Inaugurations-Publikum je gehabt. Enden sollte sie damit, dass Trump euch erst erzählen und dann tun und lassen kann, was immer er will.

Was haben wir gelacht, als Kellyanne Conway die absurde Inaugurationslüge als «alternative Fakten» bezeichnet hat. Das tut uns leid.

Wir lachten nicht mehr, als Donald Trump verkündete, er habe halbausgezählte Swing States gewonnen, weshalb man die Zählung nun stoppen könne.

Wir wissen nun, wie weit Trump mit der Umdeutung der Realität nach seinem Gusto gekommen ist und welche Wirkung sie entfaltet hat.

Wenn der Klimawandel der Wirtschaft im Weg steht, dann existiert er nicht. Wenn das Corona-Virus den Börsenkursen schadet, dann ist es eine simple Grippe. Wenn mordende Rechtsextreme seine Wählerbasis sind, dann sind sie «very fine people».

Eine zahlenmässig relevante Minderheit von euch hat sich in diese Alternative Realität begeben, weil sie leichter erträglich war als die Wirklichkeit, in und mit der sie lebte. Gegen alle anderen ging Trump mit aller Härte vor.

Insbesondere gegen eure drei Realitäts-Check-Institutionen, die Narzissten wie Trump im Zaum halten sollen: Die Medien, die Justiz und die Mehrheit eurer Bevölkerung.

Alle drei hat Trump aufs Schärfste bekämpft. Und er wäre um ein Haar erfolgreich gewesen.

Eure Medien hat er als die «Feinde des Volks» diskreditiert. Der von ihm propagierte Begriff «Fake News» ist umgangssprachlich etabliert, das Vertrauen in Journalisten und Medien weltweit nachhaltig beschädigt.

Euren Gerichten, die seine verfassungswidrigen Erlasse aufhoben, sprach er die Legitimation ab. Die Glaubwürdigkeit eures Justizministeriums zerstörte er, indem er es zum Exekutiv-Organ seiner Machtpolitik umfunktionierte.

Und der Mehrheit eurer Bevölkerung, die Trump 2016 nicht gewählt und seine Version der Realität auch danach nicht übernommen hat, sprachen Trump und seine Anhänger unter Spott und Hohn das Amerikanisch-Sein einfach ab.

Mit dieser umfassenden Delegitimation der Realität hat Trump eure, die älteste Demokratie der Welt, innert nur vier Jahren an den Rand der Dysfunktionalität gespalten. Zuletzt gelang es euch nicht einmal mehr, euch zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf eine gemeinsame Sichtweise, ein gemeinsames Vorgehen zu einigen.

Während ihr erst noch debattieren musstet, ob das Virus überhaupt real ist und Maskentragen zum politischen Code geworden war, ersticktet ihr bereits zu Zehntausenden.

Vernünftigerweise habt ihr euch nun die Deutungshoheit über die Realität zurückgeholt. Der irren Trumpschen Version davon habt ihr in diesen Präsidentschaftswahlen, wenn auch nur knapp, eine Absage erteilt.

Sie wird zwar nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber ihr müsst sie euch die nächsten vier Jahre zumindest nicht mehr aus dem Oval Office heraus verkünden lassen.

Well done and welcome back!

Sincerely

Maurice Thiriet

