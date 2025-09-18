sonnig20°
DE | FR
burger
International
Kommentar

Jimmy Kimmel: Wie in den USA gerade die Meinungsfreiheit stirbt

Vice President JD Vance salutes as he exits Air Force Two after returning from Howell, Mich., at Andrews Airforce Base, Md., Wednesday, Sept. 17, 2025. (Jessica Koscielniak/Pool Photo via AP) JD Vance
Scharfmacher Vance nutzt die Gunst der Stunde.Bild: keystone
Kommentar

Die USA: The land of the not-so-free speech

Die Einstellung von Jimmy Kimmels Show ist ein weiterer Beweis, dass die Luft für kritische Stimmen in den USA immer dünner wird. Erinnerungen an eine unrühmliche Zeit werden wach.
18.09.2025, 13:1918.09.2025, 13:19
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Nun hat es auch Jimmy Kimmel erwischt.

Der beliebte US-Comedian warf in seiner Show dem Trump-Lager vor, den Mord an Charlie Kirk politisch auszuschlachten. Dabei liess er sich zu einer kompliziert formulierten und ungeschickten Aussage verleiten. Sie konnte so verstanden werden, dass er den Kirk-Attentäter dem MAGA-Lager zuordne.

«Die MAGA-Gang versucht verzweifelt, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere als einen der ihren darzustellen, und tut alles, was sie kann, um daraus politisches Kapital zu schlagen.»
Jimmy Kimmel in seiner Show am Montag

Diese Aussagen von Jimmy Kimmel führten zur Absetzung seiner Show

Video: watson

Selbstredend erzürnte die Aussage des erklärten Trump-Gegners viele Amerikaner – darunter auch Brendan Carr.
Carr leitet die Bundesbehörde FCC, die für die Vergabe von TV-Sendelizenzen verantwortlich ist. In einem Interview mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson drohte er, TV-Stationen die Lizenz zu entziehen, die Kimmels Material ausstrahlen würden – sollten sie nicht selbst aktiv werden: «Wir können das auf die einfache oder auf die harte Tour machen», sagte Carr. «Diese Unternehmen können Wege finden, ihr Verhalten zu ändern und Massnahmen gegen Kimmel zu ergreifen – oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben. Die lizenzierten Stationen müssen endlich begreifen, dass dieser Dreck den Bedürfnissen unserer Gemeinschaft nicht dient», urteilte er.

Carrs Drohung wirkte.

ABC News, eine Disney-Tochter, nimmt die Kimmel-Sendung auf unbestimmte Zeit vom Sender. Nach Stephen Colbert trifft es seit Trumps Amtsantritt im Januar nun bereits den zweiten Comedian mit einem Millionenpublikum. Colberts Show wurde auf CBS ausgestrahlt. CBS gehört Paramount. Paramount wiederum ist auf Trumps Gunst angewiesen, wegen – wie könnte es anders sein – eines Deals.

Brendan Carr hingegen hat nun endgültig Blut geleckt. Am Mittwochabend doppelte er bei Fox-News nach: «Wir von der FCC werden unsere Verpflichtungen gegenüber dem öffentlichen Interesse durchsetzen. Es gibt Rundfunkanbieter, denen das nicht gefällt. Die können ihre Lizenz bei der FCC abgeben. Wir machen in die Richtung nun einige Fortschritte.»

Es sind Sätze, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sie stehen im krassen Widerspruch zur Idee der Redefreiheit. Brendan Carrs sensibles Gemüt als Kompassnadel für staatlich gelenkte Medien? Eine Horrorvorstellung – und eine gigantische Kompetenzausweitung für Snowflake Carr. Tatsache aber ist: Aktuell wird eine TV-Station nach der anderen auf Linie geprügelt. Und die Senderbosse ziehen angesichts finanzieller Überlegungen devot den Schwanz ein. Eine nasse Zeitung hat mehr Widerstandskraft.

Apropos nasse Zeitung: Ins düstere Bild passt, dass die «Washington Post» kürzlich eine langjährige Kolumnistin feuerte. Karen Attiah und Meinungs-Chef Adam O’Neal waren sich in die Haare geraten. Dieser war im Sommer zum Blatt gestossen, um die neue Leitlinie «persönliche Freiheiten und freie Märkte» umzusetzen, die nach Trumps Wahl von Besitzer Jeff Bezos eingeführt worden waren.

Ins düstere Bild passt auch, dass der Präsident die New York Times über 15 Milliarden verklagt – und ähnliches für das Wall Street Journal plant.

Auch ins düstere Bild passt, dass die US-Regierung den Universitäten vorschreiben will, wie sie zu wirken haben.

Und als jüngstes Beispiel passt ins düstere Bild, dass vor wenigen Tagen eine Studie des Justizdepartements zu rechtsextremer Gewalt von der Regierungs-Homepage entfernt wurde, weil sie die Propaganda-Lügen der Regierung entlarvte.

Wieder einmal wenden Vance und Co. ihre liebste Strategie an. Sie nennt sich AIM und empfiehlt, genau das zu tun, was man dem politischen Gegner vorwirft. Was haben sich Trump und Co. immer wieder bitterlich über eine sogenannte Cancel Culture beklagt. Aktuell tun sie genau das.

Die heutige Situation weckt Erinnerungen an die unrühmliche McCarthy-Ära. Zu dieser Zeit während des Kalten Krieges wurden politische Gegner pauschal als Kommunisten verunglimpft. Wer auf einer der schwarzen Listen landete, wurde vorgeladen und im schlimmsten Fall sogar verurteilt.

Die Parallelen zu heute sind erschreckend. Auch damals wurden beide Kammern von einer republikanischen Übermacht beherrscht. Die rigiden Massnahmen richteten sich vorwiegend gegen eine intellektuelle, wissenschaftliche und kulturelle Elite und waren deshalb in der breiten Bevölkerung nicht unbeliebt. In dieser herrschte wie heute ein Verschwörungsdenken und Intoleranz gegenüber abweichendem Denken und Verhalten.

Mehr zu den USA:

Trumps Zollhammer trifft die Schweizer Uhrenindustrie frontal: Exporte sacken massiv ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wie schwierig ist es, einen scheiss Namen zu googeln?!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
33 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Wolf Rabe
18.09.2025 12:52registriert Februar 2015
"Free Speech" ist abgemeldet in den USA. Nur noch was dem Orangen König gefällt, darf gesagt werden.

Damit ist das "Land of the Free, Home of the Brave" definitiv Geschichte.
586
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fairness
18.09.2025 13:02registriert Dezember 2018
Einfach unglaublich, was in Amerika gerade geschieht und wie viele sich fügen und schleimen. Und vor allem auch wie schnell die Unterbindung der Meinungs- und Redefreiheit geschieht. Ein falsches Wort und man verschwindet. Bald werden wohl auch die ersten aus dem Fenster fallen. Wie ist das nur in einem zivilisierten Land möglich?
375
Melden
Zum Kommentar
avatar
BlueRose
18.09.2025 13:13registriert November 2015
... aber Jimmy hat ja Recht mit dem was er sagt...

Facts hurt...

aber ja... ist ja alles im Plan zur Diktatur...
203
Melden
Zum Kommentar
33
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
4
Du willst am Herd zum Fleisch-Profi werden? Dann befolge diese 7 Tipps
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
Studie: Deal mit Russland für Nordkorea ein Desaster
Laut einer Studie hat die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea die zunehmend ungleichen Machtverhältnisse zwischen den zwei Staaten offengelegt.
«Während Nordkorea Russland mit grossen Mengen an Waffen, Munition und Personal versorgt hat, war die Gegenleistung Moskaus vergleichsweise begrenzt und hatte keine sichtbaren Auswirkungen auf die nordkoreanische Wirtschaft», heisst es in der Publikation «Ungleiche Partnerschaft» der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Zur Story