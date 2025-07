Auch deutsche Persönlichkeiten wie Olaf Scholz und Friedrich Merz standen schon im Welt-TV-Studio. Bild: keystone

Deutscher Sender «Welt TV» startet KI-Sendung mit Avatar-Moderator

Mehr «International»

Der deutsche Nachrichtensender «Welt TV» strahlt künftig jede Woche eine Sendung aus, die von Künstlicher Intelligenz (KI) produziert und moderiert wird.

«KI-Welt» sei die Sendung mit KI über KI, teilte der Sender der Deutschen Presse-Agentur mit. «Sie widmet sich aktuellen und relevanten Themen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und Zukunftstechnologien. Alle redaktionellen Prozesse – von der Themenfindung und Recherche über die Gestaltung und Umsetzung bis hin zur Moderation – werden durch KI gesteuert, aber redaktionell überwacht.»

Die Moderation der Sendung übernimmt ein Avatar. Man biete den Zuschauerinnen und Zuschauern fundierte Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen und Trends der digitalen Zukunft. Das Konzept sei in Deutschland in der Form einzigartig, so Welt TV.

«Wir werden die KI-Revolution nicht aufhalten können, deswegen sollten wir sie umarmen und mitgestalten», erläuterte der Chefredakteur der Welt-Gruppe, Jan Philipp Burgard. «Unsere neue Sendung »KI-Welt« ist ein Experiment, um zu zeigen, was bereits möglich ist. Die regulären Nachrichtensendungen werden selbstverständlich weiter von echten Menschen moderiert.»

Junger Mann ist am Computer generiert

Die erste Ausgabe von «KI-Welt» wird am Donnerstag um 14.45 Uhr gesendet. Das Format ist anschliessend jeden Donnerstag zu dieser Sendezeit auf Welt TV zu sehen. In der ersten Sendung begrüsst ein junger Mann in einem hellen Sakko das Publikum mit den Worten: «Ich bin zwar nicht echt, sondern ein Avatar. Aber die Nachrichten, die ich Ihnen zeige, sind absolut real.» Dass die Figur computergeneriert ist, fällt in erster Linie an der Stimme auf.

In der Sendung geht es unter anderem um europäische Gesetzgebung zu Fragen rund um die KI und um eine Messe mit Neuentwicklungen aus der Robotik: So tauschen humanoide Roboter in der Industriefertigung in China bereits ihre eigenen Akkus aus, um durchgängig arbeiten zu können. (sda/dpa)