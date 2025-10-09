Wanda Perdelwitz starb bei einem schweren Fahrradunfall. Bild: DPA

«Grossstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz stirbt bei Fahrrad-Unfall

Trauer um Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin ist in Hamburg tödlich verunglückt. TV-Zuschauer kennen die 41-Jährige vor allem aus dem «Grossstadtrevier».

Florian Boldt / t-online

Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot. Die 41-Jährige starb bei einem schweren Fahrradunfall am Dammtor-Bahnhof im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Zuerst hatte die «Bild» unter Berufung auf ihr Umfeld berichtet – ihre Managerin Uta Hansen bestätigte die Nachricht auf Nachfrage von t-online.

«Wanda war aussergewöhnlich als Künstlerin und Mensch – leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden», teilte Hansen mit. Aus Respekt vor der Trauer der Familie bitte man um Verständnis und darum, von weiteren Anfragen abzusehen.

Schwerer Fahrradunfall am Dammtor in Hamburg

Wanda Perdelwitz war am 28. September mit ihrem Fahrrad auf der Strasse «An der Verbindungsbahn» unterwegs. Der Fahrer eines Ford hielt laut Polizei am rechten Fahrbahnrand, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen.

Als dieser die Beifahrertür öffnete, fuhr die Schauspielerin auf dem angrenzenden Radfahrstreifen vorbei und prallte gegen die Tür. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen, denen sie später im Krankenhaus erlag.

Perdelwitz in einem Fenster der «Großstadtrevier»-Kulisse auf dem Gelände von Studio Hamburg. Bild: DPA

Durchbruch im «Grossstadtrevier»

Wanda Perdelwitz wurde am 13. Februar 1984 in Ost-Berlin geboren – als Tochter der Schauspielerin Heidrun Perdelwitz und des Regisseurs Reinhard Hellmann. Zudem war sie die Nichte der Schauspielerin Angelika Perdelwitz.

Ihren Durchbruch hatte Perdelwitz mit der Rolle der «Nina Sieveking» in der beliebten ARD-Serie «Grossstadtrevier», in der sie von 2012 bis 2022 zu sehen war. Ausserdem spielte sie in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen wie «Tatort», «Das Traumschiff» und «SOKO Köln». Sie hinterlässt einen Sohn.

