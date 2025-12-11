Nebel
Boliviens Ex-Präsident Arce wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen

Ein Monat nach Amtsübergabe: Boliviens Ex-Präsident verhaftet

Wegen Korruptionsvorwürfen ist Boliviens Ex-Präsident Luis Arce nur einen Monat nach der Amtsübergabe festgenommen worden.
11.12.2025, 06:4011.12.2025, 06:41

Vizepräsident Edmand Lara teilte mit, die Polizei habe ihn verhaftet. «Alle, die dieses Land bestohlen haben, werden jeden Cent zurückzahlen und sich vor der Justiz verantworten müssen», sagte Lara in einer Videobotschaft. Begründet wurde die Festnahme laut Medienberichten wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Geldern aus einem Fonds für indigene Völker zwischen 2006 und 2014.

FILE - Bolivia&#039;s President Luis Arce listens to questions during a press conference at the presidential palace in La Paz, Bolivia, Aug. 21, 2025. (AP Photo/Juan Karita, File) Luis Arce
Boliviens Ex-Präsident Luis Arce wurde nur kurz nach seiner Amtsübergabe verhaftet.Bild: keystone

Damals war Arce noch Wirtschaftsminister der linken Regierung des damaligen Präsidenten Evo Morales. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte seine Festnahme wegen Pflichtverletzung und Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds, wie aus dem Haftbefehl hervorgeht, den Medien veröffentlichten.

Erst Anfang November war in Bolivien Rodrigo Paz Pereira als Nachfolger von Arce vereidigt worden. Die Amtsübergabe markierte das Ende einer fast zwei Jahrzehnte währenden Ära linker Regierungen in dem südamerikanischen Land. Paz gehört der christdemokratischen Partei «Partido Demócrata Cristiano» an. (sda/dpa)

